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Запад терпит издевки Кремля, оттягивая крах мирового порядка

Михаил Ганницкий
17 июня 2023, 11:46 обновлено 17 июня, 11:46
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На Западе ждут, когда Кремль немного "одумается" и найдет какого-нибудь козла отпущения, "отдавшего преступный приказ".
Владимир Путин, Каховская ГЭС
В Кремле демонстративно издеваются над западной куколд-дипломатией / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Объяснить, почему мир "не знает", кто взорвал дамбу Каховской ГЭС, почему западные медиа цитируют "не уверенных" офицеров западных разведок и Госдепа, но, например, не сомневаются в том, что именно Украина обстреливает Белгородщину?

Итак, если Россию прямо обвинят в террористическом акте - каким является подрыв дамбы - ее автоматически признают страной-террористом. А это, в свою очередь, означает полный запрет на любую торговлю с РФ, кроме специальных программ ООН типа "нефть в обмен на продовольствие" - как было с Ираком времен Саддама.

Кто такой Михаил Ганницкий?

Михаил Ганницкий - украинский журналист, колумнист, шеф-редактор УНИАН. Окончил Институт журналистики КНУ имени Т. Г. Шевченко. Бывший главный редактор Сегодня.ua и заместитель главного редактора газеты "Сегодня". Член Национального союза журналистов Украины.

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Будет ли исполняться такой запрет всем миром? Западные лидеры небезосновательно боятся, что нет. Ну, и мы понимаем, что вряд ли. Потому что индусы не откажутся от дешевой российской нефти, пока сваренный из нее бензин с радостью покупают ЕС и Африка. А еще индусы технически и интеллектуально не способны обслуживать силу силы русского оружия, которым оснащены индийские войска. Итак, полтора миллиарда населения Земли заранее говорят международным санкциям "не сегодня".

Плюс Китай не готов терять российские рынки и российские двигатели для своих самолетов (слишком накануне войны за Тайвань).

Африка как таковая вообще ни от чего с Россией отказываться не готова - начиная от туристов и продолжая краденым у нас сближением - вы могли убедиться в примитивной низости типичных представителей "Черного континента" вчера - когда пресс-сек президента ЮАР публично заявлял, что да, его президента во время воздушной тревоги отвели в бомбоубежище, а сам он не спускался - но "не слышал" не только никаких взрывов в Киеве - но и даже сирен воздушной тревоги "не слышал".

О текущих близких партнерах Москвы - Армении, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Турции - не упоминать.

Соответственно, западные дипломаты вполне справедливо опасаются того, что, после признания вины России в подрыве Каховской плотины, едва прозябающий фейк под названием "система международного права" окончательно рухнет - потому что никто (или большинство стран, по крайней мере) не перестанет торговать со страной-террористом. А поскольку никого за эту торговлю не смогут никоим образом наказать, то посыплется и остальные действующие санкционные пакеты - и определенные страны начнут свободно торговать с Ираном, ядерным клоуном Чен Ыном, Кубой, Венесуэлой, сомалийскими пиратами, эритрейскими людоедами и тому подобное.

Вот, чтобы оттянуть этот неприятный (но и неизбежный) момент - когда система действующего мирового порядка рухнет уже окончательно - западные спецслужбы и продуцируют бред типа "мы не уверены, что произошло на плотине" - своим СМИ, которые из-за этого избегают прямых обвинений ра**истов, и таким образом не подстрекают западный электорат давить на своих политиков по этому вопросу.

Но ведь так не может продолжаться вечно, - заметите вы. Нет, может, - отвечу я. Вспомните, сколько лет прошло, прежде чем российскую сторону обвинили в трагедии MH-17 и как именно ее обвинили (форма в международном праве важнее содержания).

А еще - на Западе ждут, когда Кремль немного "одумается" и найдет какого-нибудь козла отпущения, типа конкретного офицера, "запаниковавшего и отдавшего преступный приказ". Тогда можно будет попытаться считать террористом его, но не всю Россию. И не будет необходимости пытаться сделать невыполнимое - коллективно запретить торговлю с РФ.

Но в Кремле этого делать не хотят - там демонстративно издеваются над западной куколд-дипломатией и планируют новые способы испытаний "пределов дозволенного".

Состояние системы международного права и безопасности сейчас как нельзя лучше характеризует цитата: то, что мертво, умереть не может.

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Подрыв Каховской ГЭС
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