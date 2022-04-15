Запад сделал России последнее предупреждение

Путину дали понять, что ему лучше самому вывести войска из Украины / Reuters

Из Москвы 13 апреля прозвучали две угрозы. Рябков, заместитель Лаврова, в очередной раз пригрозил ударами по автомобилям США и НАТО, транспортирующим оружие в Украину. Это уже четвёртая такая угроза в озвучке Рябкова и Лаврова, стирающая грань между министерствами иностранных дел и массовых убийств в правительстве России.

Министерство убийств, захватов мобильных телефонов и групповых изнасилований решило не отставать от коллег из МИД и его глашатай, генерал Конашенков сообщил, если Вооружённые силы Украины продолжат военные операции на территории России, то будет нанесен удар по штабу в Киеве, от которого оно якобы воздерживалось. Конашенков нагло врал, так как такие удары по Киеву оно неоднократно наносило, но по центру принятия решений и штабу ни разу попасть не смогло.

Конашенков и Шойгу никак не могут понять, все такие их усилия тщетны, поскольку в Украине несовершенная, но демократия и терроборона Баштанки принимает решения как лучше жечь танки рашистов без указаний из Министерства обороны и Генштаба. Сопротивление рашизму продолжится, даже если военно-космические силы РФ сравняют с землёй дачу Зеленского или ВСУ будут вынуждены отступить в Польшу и Венгрию, где Виктор Орбан будет рад подносить им снаряды.

В Кремле никак не поймут всю тупиковость своей войны с Украиной. Белый дом решил помочь им понять это и, пользуясь разницей во времени, провёл 13 апреля брифинг Кэтлин Хикс, заместительницы министра обороны, для военных обозревателей. На нём Кэтлин Хигс уверенно сказала, что Пентагон готов передать ВСУ не только ракеты средней дальности для нанесения ударов по аэродромам в РФ, но и их подробные карты. В надежде, что в Кремле её правильно поймут, Хигс уточнила, что Пентагон не будет с этим спешить. Этим Вашингтон в очередной раз, но без особого оптимизма, предложил Москве одуматься, прекратить войну и вывести свои войска со всей территории Украины, включая Крым.

Читайте такжеПонты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" РоссииАналогичное предложение в полночь на 14 апреля Москва получила и от Одесской областной военной администрации, сообщившей, что она выпустила две ракеты "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва", который находился без разрешения в территориальных водах Украины возле острова Змеиный. После встречи с одесскими ракетами крейсер "Москва" загорелся и стал тонуть. Министерство Шойгу прокомментировало это происшествие так: на "Москве" случился пожар по неустановленным причинам, взорвался боезапас, весь экипаж – 510 моральных уродов эвакуирован. Не связанные с Шойгу источники уточнили: не 510, а только 54. По некоторым данным, на дно пошёл и штаб с планом высадки десанта в Одесской области. В общем, план удался – десант на дно высадился.

Если бы в Кремле внимательно читали новости из Украины, то могли бы давно понять, что всеми боевыми действиями с нашей стороны руководят областные военные администрации. Но так как читают невнимательно, то всё ищут штаб, по которому можно нанести удар. В Кремле никак не поймут: нет в Украине аналога Кремля, притом что Янукович очень хотел его соорудить.

С поиском автомобилей США и НАТО, везущих оружие, ничуть не легче, чем с поисками центра принятия решений. Во-первых, у НАТО нет своих автомобилей, поскольку НАТО – это совокупность армий 30 стран и их автомобилей.

Во-вторых, маршруты этих автомобилей ещё надо вычислить, чтобы до них дотянуться дронами, самолётами, вертолётами или ракетами. Но большая часть неба над Украиной закрыта и самолёты России осмеливаются появляться только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В Херсонскую и Запорожскую область они тоже стараются не залетать, так как 160 самолётов и 144 их вертолёта уже лежат в украинской земле. В Дамаске и Алеппо ещё будут памятники украинским ракетчикам, отомстившим за сирийских детей и взрослых.

Так что в распоряжении Шойгу и Лаврова для нанесения ударов по автомобилям остаются только ракеты малой и средней дальности и оккупированная Беларусь, которую Лукашенко сдал без единого выстрела. Лично сдал, вопреки тому, что поучал украинцев: "Если бы у меня отнимали Крым, то я бы сопротивлялся".

Читайте такжеПочему Путин умный, но тупойПопасть ракетами с расстояния свыше 100 км по колонне движущихся автомобилей весьма проблематично. Пригодны для этого у РФ только системы "Смерч" и "Торнадо", но залпы из них в данном случае будут стрельбами из пушки по воробьям. Если с технической стороны это малоперспективно, то с политической для Кремля открывается заманчивая перспектива таким способом принудить Беларусь к самому прямому участию в войне с Украиной. Это тот случай, когда по стрелкам в Беларусь быстро прилетит ответ. Зная склонность армии России стрелять ракетами из жилых кварталов, как это она делала в Мозыре, то пострадают города в Беларуси и Лукашенко будет вынужден отдать свою армию в полное распоряжение Шойгу. Именно этого Кремль и добивается от него два месяца, но они никак не сойдутся в цене.

Ответ за автомобили может прилететь не только из Украины, но и Польши, ПВО которой приведены в боеготовность. Официальное вступление Беларуси в войну также изменит всю ситуацию, поскольку она перестанет быть двусторонней. Поэтому пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина 14 апреля официально заверил Москву, что не только его страна, но и весь Альянс готовы к войне с Россией, если ей этого очень хочется. Польские автомобили, по которым обещал ударить Рябков, это тоже часть НАТО. Ясина специально подчеркнул, что Альянс и Польша будут также защищать Финляндию, если она успеет вступить в него до нападения России. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО должно произойти в июне.

Так что у Кремля после 9 мая, когда ему, возможно, всё-таки надоест воевать с Украиной, будет около месяца, чтобы начать войну с Финляндией, пока она не в НАТО, иначе Россия сможет воевать только где-нибудь в Азии или в Африке.

Так Кремль за сутки получил исчерпывающие ответы на угрозы, озвученные Рябковым и Конашенковым. Москве сложно жаловаться, что её не замечают.