Запад не "затягивает" войну - он просто не был к ней готов

Военные поставки Украине весьма серьезные / 10-я горно-штурмовая бригада

Разговоры о том, что Запад уже давно мог закончить эту войну, – это миф. Такое же восприятие было у жителей Ближнего Востока относительно американской мощи: когда началась война в Сирии, там тоже многие думали, что сейчас США придут и все быстро закончат. Но этого не произошло.

Считать, что Америка всесильна, – это ошибочное восприятие. В действительности все не совсем так. Во-первых, у ресурсных возможностей США есть предел. Во-вторых, для Штатов ключевой вопрос – зачем им вмешиваться. И тут дело не в конспирологии. У США есть свои интересы, которые необязательно должны означать оккупацию России и ее разгром – все то, что мы имеем в виду, когда говорим о сценарии тотальной победы Украины.

Помощь дается "дозированно" потому, что на Западе не хватает мощностей для производства нужного количества оружия. К тому же некоторые виды вооружений не передаются, поскольку это чувствительные западные технологии, c которыми не умеет обращаться украинская армия, да и Штаты боятся передавать эти технологии, чтобы они не попали в руки врага. Кроме того, Соединенным Штатам самим нужно оружие, особенно это касается Европы. Потому что в последнее десятилетие расходы европейских стран на оборону и армию урезались.

Нынешняя ситуация – это не так, как было между Первой и Второй мировыми войнами, когда все страны были накачаны оружием, все были готовы к войне. Сейчас все иначе. Европа вообще не была готова к этой войне, и европейцы только сейчас начали запускать программы перевооружения, например, Германия, и этот процесс займет несколько лет.

У нас почему-то считают, что танки у Запада стояли на погрузке и были готовы в любой момент отправиться в Украину. Но это не так – у Запада ничего не было готово. Потому и ленд-лиз запускали полгода в США: принимали этот закон всю весну, приняли, ждали до октября и вроде как запустили.

Потому тут дело не в конспирологии.

Впрочем, Запад не спешит вмешиваться в войну своими силами, потому что эта идея не имеет поддержки общественного мнения в США. На Западе не хотят и боятся ядерной войны. А прямое участие Запада в войне, как там считают, будет означать ядерный удар со стороны России.

Кроме того, в США не знают, что дальше делать с Россией. На этот вопрос у них пока что нет ответа. Для них неочевидно, нужно ли наносить локальное поражение России или нужно довести ситуацию до свержения Путина. Еще ведь вопрос – кто придет к власти после свержения Путина, на кого можно опираться потом в России.

Очень много вопросов, на которые на Западе нет ответа, и по этой причине они очень осторожничают в отдельных вопросах.

Хотя, должен отметить, в отличие от весны, военные поставки Украине весьма серьезные – это беспрецедентные масштабы и объемы помощи. Поэтому их не стоит недооценивать.

Илия Куса, специально для Главреда