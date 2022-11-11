УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Запад не "затягивает" войну - он просто не был к ней готов

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

11 ноября 2022, 09:05

Помощь Украине дается "дозированно" потому, что на Западе не хватает мощностей для производства нужного количества оружия.

ВСУ, война, украинские военные
Военные поставки Украине весьма серьезные / 10-я горно-штурмовая бригада

Разговоры о том, что Запад уже давно мог закончить эту войну, – это миф. Такое же восприятие было у жителей Ближнего Востока относительно американской мощи: когда началась война в Сирии, там тоже многие думали, что сейчас США придут и все быстро закончат. Но этого не произошло.

Считать, что Америка всесильна, – это ошибочное восприятие. В действительности все не совсем так. Во-первых, у ресурсных возможностей США есть предел. Во-вторых, для Штатов ключевой вопрос – зачем им вмешиваться. И тут дело не в конспирологии. У США есть свои интересы, которые необязательно должны означать оккупацию России и ее разгром – все то, что мы имеем в виду, когда говорим о сценарии тотальной победы Украины.

Помощь дается "дозированно" потому, что на Западе не хватает мощностей для производства нужного количества оружия. К тому же некоторые виды вооружений не передаются, поскольку это чувствительные западные технологии, c которыми не умеет обращаться украинская армия, да и Штаты боятся передавать эти технологии, чтобы они не попали в руки врага. Кроме того, Соединенным Штатам самим нужно оружие, особенно это касается Европы. Потому что в последнее десятилетие расходы европейских стран на оборону и армию урезались.

Нынешняя ситуация – это не так, как было между Первой и Второй мировыми войнами, когда все страны были накачаны оружием, все были готовы к войне. Сейчас все иначе. Европа вообще не была готова к этой войне, и европейцы только сейчас начали запускать программы перевооружения, например, Германия, и этот процесс займет несколько лет.

У нас почему-то считают, что танки у Запада стояли на погрузке и были готовы в любой момент отправиться в Украину. Но это не так – у Запада ничего не было готово. Потому и ленд-лиз запускали полгода в США: принимали этот закон всю весну, приняли, ждали до октября и вроде как запустили.

Потому тут дело не в конспирологии.

Впрочем, Запад не спешит вмешиваться в войну своими силами, потому что эта идея не имеет поддержки общественного мнения в США. На Западе не хотят и боятся ядерной войны. А прямое участие Запада в войне, как там считают, будет означать ядерный удар со стороны России.

Кроме того, в США не знают, что дальше делать с Россией. На этот вопрос у них пока что нет ответа. Для них неочевидно, нужно ли наносить локальное поражение России или нужно довести ситуацию до свержения Путина. Еще ведь вопрос – кто придет к власти после свержения Путина, на кого можно опираться потом в России.

Очень много вопросов, на которые на Западе нет ответа, и по этой причине они очень осторожничают в отдельных вопросах.

Хотя, должен отметить, в отличие от весны, военные поставки Украине весьма серьезные – это беспрецедентные масштабы и объемы помощи. Поэтому их не стоит недооценивать.

Илия Куса, специально для Главреда

война в Украине новости США оружие война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:30

Армения не жертва. Почему в конфликте с Азербайджаном не может быть аналогий с  украинской трагедией

09:25

Как сохранить сбережения: эксперты объяснили, стоить ли скупать доллары

09:24

Графики не действуют: в Киеве начались экстренные отключения светаВидео

09:09

"В американском истеблишменте есть консенсус": эксперт назвал условие прямого вмешательства США в войнуВидео

09:05

Запад не "затягивает" войну - он просто не был к ней готовмнение

Реклама
09:01

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

08:52

"Я не ожидала от нее такого": Вовк набросилась на Пугачеву после наезда на РотаруВидео

08:49

Зимой ВСУ пополнят тысячи бойцов с опытом обучения в Британии - министр обороныВидео

08:48

"Победа в Херсоне не будет последней": ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой - ISW

08:30

Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими рукамиВидео

08:22

Байден поставил ультиматум Путину и назвал условие окончания войны в УкраинеВидео

08:00

Россия повторит судьбу СССР: она окончательно развалится, преемника Путина не будет – ЯковенкоВидео

08:00

День Анастасии: теплые поздравления с именинами в стихах и прозе

07:58

РФ ударила ракетой по жилой пятиэтажке в Николаеве: есть раненые и погибшие

07:33

ВСУ идут вперед на Херсонщине: оккупантов выбили из 12 населенных пунктовВидео

07:30

Зачем замораживать нижнее белье: оригинальный лайфхак от бережливых хозяек

07:15

"Я в тюрьму не хочу": законы РФ "сломали" пропагандиста - он не смог прокомментировать ситуацию в ХерсонеВидео

06:51

Почему провалился план ядерного ультиматумамнение

06:44

Оставил жену и троих детей: в Украине ликвидировали командира стрелкового отделения из Сыктывкара

05:55

"Конкурент им не нужен": эксперт назвал 6 стран, которые не хотят усиления влияния УкраиныВидео

Реклама
05:30

Галлюцинации, мигрень и апатия: как цвет интерьера влияет на нашу жизнь

05:00

Как быстро почистить яйца: самые лучшие способы и советы для домохозяек

04:56

Внучка Софии Ротару покорила улицы Нью-Йорка шикарными ножками в стильном мини

04:50

"Начнут жесткие бои": астролог рассказала, почему оккупанты сбежали из ХерсонаВидео

04:24

5 мест в доме, где забывают убирать даже самые дотошные хозяйки

03:50

"Нет пространства для компромисса": война в Украине может закончиться без соглашения с РФ - ГорбачВидео

03:50

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

03:20

Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюдаВидео

03:14

Пожар: Рианна показала фото сзади, без лишней одежды

02:19

РФ может использовать отступление из Херсона как способ склонить Украину к переговорам - экспертВидео

01:35

"Много только советского хлама": эксперт спрогнозировал, сколько ракет и оружия осталось в РФ

00:51

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

00:30

"Не день и не два": Резников спрогнозировал сроки побега россиян из ХерсонаВидео

10 ноября, четверг
23:54

Уже ждут ВСУ: в России начали проверять бомбоубежища и оповещения о воздушной тревогеВидео

23:39

"Два идиота": Соловьева и Симоньян опозорили перед всеми в РоссииВидео

23:20

Лайма Вайкуле после слухов о возвращении рака, показалась на публике

23:15

Корабли РФ готовятся к испытанию ядерной торпеды "Посейдон" - CNNВидео

23:10

Какой маникюр сделать на Новый год 2023: 5 потрясающих идей для хорошего настроенияФото

23:05

Уже подняты флаги Украины: ВСУ освободили 41 населенный пункт от оккупантов - ЗеленскийВидео

22:57

"Любить по-русски": киевлянин Никита Джигурда получил гражданство РФ

Реклама
22:46

Куда использовать старое варенье: много новых способов

22:25

"Испуг и позор": дипломат объяснил, почему Путин отказался ехать на саммит G20Видео

22:20

ЗРК Avenger, ракеты для ПВО Hawk и РСЗО HIMARS: США объявили о новом пакете помощи УкраинеВидео

22:19

"Двери еще не захлопнул": Зеленский назвал новое условие по переговорам с РФВидео

22:13

Роман Цимбалюк. Путину нужно спешить с отводом войскВидеоблоги

21:52

Приметы на 12 ноября: что нужно сделать, чтобы привлечь успехВидео

21:50

В США демократы "сыграли вничью"мнение

21:49

У Байдена сделали осторожное заявление о выводе войск России из ХерсонаВидео

21:21

Украину завалит снегом и ударит мороз: синоптики предупредили о налете зимыВидео

21:09

"Я чертовски хорошо выгляжу в 53 года!": Дженнифер Энистон в микролифе снялась для обложки глянца

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять