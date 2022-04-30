Запад готовился к войне с инопланетянами, но не с Путиным

Западу понадобилось время, чтобы понять, на что способна Россия / УНИАН

Новости последнего времени укрепляют уверенность в том, что Украина одержит победу. Одного обстоятельства, что правда на нашей стороне и добро должно бы побеждать зло, маловато. А когда на нашей стороне еще и ведущие страны мира, на долю которых приходится львиная доля глобального ВВП, и когда наше добро оснащается соответствующими кулаками, надежда "перемочь" водружается на солидный фундамент.

Конечно, если бы вся эта решимость Запада вложиться в украинскую победу проявилась пару месяцев назад, дела бы обстояли иначе, множество человеческих жизней было бы сохранено, количество разрушений было бы куда меньше, да и, кто знает, может, Кремль уже и свернул бы свою горе-"спецоперацию" ввиду ее полной бесперспективности. Пока же, по инерции первоначального замаха и из-за убийственного упрямства верховного начальства, российские солдаты продолжают убивать и умирать.

Почему-то западным лидерам понадобилось время, чтобы убедиться, что война — это война, и что на ней погибают не только взрослые, но и дети, и что Россия – это не про точечные удары по "объектам военной инфраструктуры", а про выжженную землю и разрушенные города, про пытки, изнасилования, мародерство и казни гражданского населения. Ну и, конечно, сыграла свою роль готовность украинцев рвать захватчиков зубами и умело бить устаревшим советским оружием. Работа ВСУ впечатлила, и теперь нам помогут более современным оружием. Тем более, что сами не готовы его применять.

При том, что признание военного могущества НАТО и, шире, Запада является общим местом, огромна дистанция между этим абстрактным фактом и задействованием мощи на практике. Участие отдельных подразделений в военных действиях в последние годы, скорей, усиливало пацифизм западного общества. Дорогостоящие и малорезультативные, если не сказать провальные войны в тысячах километров от родины при ощущении полной безопасности дома никак не стимулировали обеспокоенность граждан уровнем собственной защищенности.

Нужно сказать, России удалось встряхнуть расслабленных буржуев – как заявлениями о готовности при случае прибегнуть к ядерному оружию, так и демонстрацией ужасов войны буквально у границ "безопасной" Европы. Страны Балтии и Польша среагировали острее и раньше других, историческая память сделала свое дело. А там подтянулись и прочие.

Если судить по голливудскому мейнстриму, Запад готовился к войне либо с инопланетянами, либо с какими-то футуристическими франкенштейнами, созданными на основе искусственного интеллекта. Оказалось же, что угроза исходит от человека, впавшего в архаику и утратившего всякое представление о реальности, и миллионов его подданных, словно лишенных воли. То есть война идет с людьми, поломанными в своей моральной основе и весьма некрепкими интеллектуально, а не с вышедшими из подчинения хитроумными роботами или андроидами. Лишенный эмпатии человек по-прежнему опаснее для homo sapiens, чем фантастические машины.

Что же касается пацифизма, в новом мире, который будет выстраиваться после этой войны, пацифизм нужно будет специально культивировать, но не путем вытеснения войны из поля внимания, а именно как постоянную готовность к войне, к ее предотвращению на дальних подступах. Как систему институтов обеспечения мира, основанную на категорической решимости не допустить войну, используя все необходимые средства.

Брюсу Ли приписывают высказывание, что лучший бой тот, который не состоялся. Это не о трусливом или сверхосторожном избегании борьбы. Это о способности выиграть, не прибегая к своим сокрушительным возможностям, но опираясь на твердое осознание, что они существуют. В этот раз Запад продемонстрировал свою уязвимость, при всей мощи ему не получилось войну предотвратить, и Украине приходится отбиваться за всех. Она отобьется. Мы отобьемся. Но уроки войны в этот раз всем надо бы выучить, хотя, казалось, двадцатого века было достаточно.

slovoidilo.ua