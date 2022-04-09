Санкции Запада против России / Getty Images

Много недовольства и гнева по поводу пятого пакета санкций ЕС против России. Мол, не сделали так, как мы хотели. Слабые санкции. Беззубая реакция Запада.

Я думаю, подходить к этому вопросу надо по-другому.

Во-первых, с началом войны в Украине политические и экономические расчеты европейских стран существенно не изменились. Да, все поняли, что РФ неадекватная. Да, все начали от неё дрейфовать подальше. Да, общественное мнение стало ещё больше симпатизировать украинцам. Однако это не значит, что в руководстве ЕС разучились считать убытки и оценивать риски. Отсюда и нежелание вводить тотальное эмбарго, которое похоронит их правящие элиты вместе с РФ.

Во-вторых, ряд стран надеется на быстрое завершение войны в надежде на то, чтобы ослабить хотя бы часть санкций. Поэтому решение об эмбарго на импорт угля перенесли на середину августа. А тотальное эмбарго на нефть и газ не вводят, так как не желают сжигать все мосты с РФ, ещё больше, как им кажется, обостряя конфликт.

В-третьих, я уже писал, что ряд стран (Британия, США, Польша) хотят долгосрочного ослабления РФ, истечения Москвы кровью, а для этого быстрое завершение войны, которое позволит Путину частично выпрыгнуть из этой авантюры, не подходит. Тут хорошо просматривается позиция США, которые вводят санкции поэтапно, фактически в зависимости от того, как развивается наша война, и резко поднимают ставки, когда приходят новости с "полей" мирных переговоров.

В-четвёртых, Запад дошел до предела своих санкционных возможностей. Полная блокада всего и вся невозможна без огромного риска внутренней политической реакции и экономического кризиса. Кроме того, бытует мнение, что загон Путина в угол чреват ядерными последствиями, а другие считают, что нельзя выталкивать РФ полностью в объятия Востока.

Наконец, во многих странах считают, что разгон инфляции в результате экономических потрясений, связанных с войной, может снова создать благодатную почву для усиления позиций всяких национал-популистов, как это было в 2014-2015 годах. Рост антиэлитарных настроений в Европе и так на подъеме, в том числе по итогам пандемии COVID-19. А недавние выборы в Венгрии - хорошее тому подтверждение.

Читайте такжеПочему время работает против ПутинаЯ думаю, что в случае дальнейшей эскалации ЕС могут пойти на точечные ограничения касающиеся нефти. С газом всё сложнее. Многое будет зависеть от того, смогут ли в ЕС "пропетлять" между желанием и далее финансировать "зелёный переход" и необходимостью экономить газ, параллельно строя дополнительную инфраструктуру для приема СПГ из США. А ещё же встал вопрос увеличения расходов на оборону.

Нам нужно понять, что мы воюем без союзников. Война много чего изменила и изменит, однако она не меняет природы международной политики, которая функционирует отнюдь не по правилам морали и этики.

С этой позиции война в Украине не отличается от войны в Сирии или в Йемене, в рамках которых все тоже действовали, исходя из своих прагматичных интересов, а не неких понятий справедливости и альтруизма - меняя позиции по 20 раз, точечно корректируя санкции, поставляя оружие, реагируя или не реагируя на мирные переговоры и т.д.

Realpolitik никто не отменял, и то, что мы наблюдаем на нашем примере сейчас - это её яркое зарево, дающее нам много пищи для размышлений и переосмысления нашей внешней политики после войны.