glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Запад до сих пор не понял своей миссии в российско-украинской войне

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

18 января 2023, 06:02
Увы, кажется, Запад боится России больше, чем Россия боится Запада.
Холодная война, Россия, США, запад
Запад до сих пор боится победы Украины

Надо признать, что путинская Россия более эффективно использует "стратегию сдерживания" и запугивания США, НАТО и ЕС , чем Запад сдерживает агрессию России в Украине. Агрессивная наглость и ядерный шантаж Путина действует как гипноз на западных политиков , парализуя их волю и совесть. Увы, кажется, Запад боится России больше, чем Россия боится Запада. И Путин чувствует это, по стыдливому и сдержанному поведению основных европейских политиков. Хотя Запад сильнее России в прямом и переносном смысле.. Напомним, что в Корее, Вьетнаме, Ираке. Югославии, Сирии американцы и их союзники не боялись столкновения с Россией, а сейчас вдруг "скисли".

Сейчас Запад так осторожно и мучительно тяжело помогает Украине обороняться против агрессора-путинской России, которая поняла, что ей уже нечего терять в международном обществе.

Складывается впечатление, что Запад боится победы Украины, но еще больше боится поражения антизападной России, как это было в 1917 и 1991. И в том и в другом случае Запад не справился и проиграл Россию, сначала Сталину, а теперь проигрывает Путину.

Запад до сих пор не понял своей миссии в российско-украинской войне.

Запад больше интересует, что будет после войны, а не во время этой войны. Дело доходит до того, что Запад размышляет, как ему лучше (выгоднее) поступить уже после окончания войны - помогать победившей, мужественной, но ослабленной Украине, спасшей Европу или помогать проигравшей, но богатой полезными ресурсами, временно покорной России.

Источник

Виктор Небоженко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:45

Гороскоп на сегодня 18 января: Рыбам – наслаждение, Ракам – гора неприятностей

06:38

"Путин любит символические даты": вторую волну мобилизации в РФ могут объявить уже сегодня – ISW

06:02

Запад до сих пор не понял своей миссии в российско-украинской войнемнение

05:00

Как правильно надо есть чеснок: простые советы, которые многие забывают

04:30

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:01

Мелани Гриффит показала лицо после удаления раковых клетокВидео

03:35

Халк Бекхэм: шикарная "перчинка" показала раскачанные бицепсы в утонченном платье

03:20

Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернетВидео

03:06

Зима закончилась? Синоптик ошарашил прогнозом "лета" в январеВидео

Реклама
02:42

"Жесть, не держатся ноги вместе": Волочкова шокировала поклонников редким фотоВидео

02:10

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

01:35

Удача отвернется навсегда: почему нельзя убивать пауков в доме

00:51

Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачуВидео

00:48

Фортуна повернётся лицом: четыре знака восточного гороскопа ждёт сказочное изобилие в 2023 годуВидео

17 января, вторник
23:44

"Это мой сынок подарил на Новый год": у матери в память о сыне остался лишь зеленый фартучекВидео

23:43

"Это только начало": Зеленский заявил, что у Украины уже есть три гарантированных батареи PatriotВидео

23:32

"Мужского не осталось": советская "Красная шапочка" жестко "проехалась" по ГалкинуВидео

23:20

"Вся рука в следах от иглы": спецслужбы назвали новые доказательства о болезни ПутинаВидео

23:05

"Горе, беда, отчаяние": российские оккупанты в один день убили воинов – отца и сынаВидео

23:04

"Беларусь – это же Россия": у Скабеевой случилась истерика в эфиреВидео

Реклама
22:56

Собрались вместе на праздник: в Днепре погибла целая семья, которая год не виделась из-за войныВидео

22:32

Война обходится Украине в "космическую" сумму: сколько потрачено на оборону от РоссииВидео

22:22

Украину скует сильнейший гололед: синоптики шокировали прогнозомВидео

22:19

Ведущий "Холостяка" Решетник метит на пост АрестовичаВидео

21:51

Гарри назвал условие, при котором появится на коронации ЧарльзаВидео

21:36

Нидерланды официально передают Украине систему PatriotВидео

21:29

Сніданок з 1+1 рассказали героическую историю спасения ребенка из дома в Днепре, куда попала ракетаВидео

21:25

Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку

21:19

Сама не в состоянии: у путинистки Канделаки родился еще один ребенок с помощью суррогатной материВидео

21:09

Елена Зеленская в элегантном шоколадном костюме покорила ДавосВидео

20:56

"Жертв может быть больше 50": Филатов дал неутешительный прогноз по количеству погибших в ДнепреВидео

20:21

"Оккупанты будут уничтожены": украинцев предупредили о возможном вторжении со стороны БеларусиВидео

20:12

Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивитВидео

20:10

"Был как-то оформлен": в ОП странно объяснили увольнение Арестовича, который не входил в штатВидео

19:51

Россия расколота на умных и дураковмнение

19:40

Лия Меладзе показала, как сильно изменилась за прошедший год: постарела и поправилась

19:13

Известный австрийский актер обвинен в хранении детской порнографии

19:12

Сергей Стерненко. Россияне боятся танков из Британии и радуются удару по ДнепруВидеоблоги

19:12

"Украинцы слабее россиян": знаменитого тренера по футболу высмеяли за скандальное заявлениеВидео

19:10

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

Реклама
19:09

Почему оккупанты перестали атаковать Украину "шахедами": в ВСУ рассказали, стоит ли насторожитьсяВидео

18:45

Уходя, уходи красиво: по отставке Арестовичамнение

18:41

Православный календарь на февраль 2023 года: Масленица, родительская суббота и начало Великого поста

18:24

В ФРГ анонсировали передачу Украине танков Leopard — ReutersВидео

18:09

Шантаж и угроза эскалации: Резников назвал стратегическую цель оккупантов РФВидео

17:57

Можно позавидовать: мама Наташи Королевой раскрыла, какую пенсию получает в СШАВидео

17:34

"Для выполнения задач": РФ перебросила в Беларусь бомбардировщики Су-34 - чего ожидать УкраинеВидео

17:32

"Объявления о мобилизации" в Киеве: стало известно, кого ждут в военкоматахВидео

16:48

"Это против наших правил": Вучич "наехал" на РФ из-за вербовки сербов для убийств украинцевВидео

16:46

"Все плохо": оккупанты опровергают заявления пропагандистов о захвате Соледара РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять