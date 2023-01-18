Увы, кажется, Запад боится России больше, чем Россия боится Запада.

Запад до сих пор боится победы Украины

Надо признать, что путинская Россия более эффективно использует "стратегию сдерживания" и запугивания США, НАТО и ЕС , чем Запад сдерживает агрессию России в Украине. Агрессивная наглость и ядерный шантаж Путина действует как гипноз на западных политиков , парализуя их волю и совесть. Увы, кажется, Запад боится России больше, чем Россия боится Запада. И Путин чувствует это, по стыдливому и сдержанному поведению основных европейских политиков. Хотя Запад сильнее России в прямом и переносном смысле.. Напомним, что в Корее, Вьетнаме, Ираке. Югославии, Сирии американцы и их союзники не боялись столкновения с Россией, а сейчас вдруг "скисли".

Сейчас Запад так осторожно и мучительно тяжело помогает Украине обороняться против агрессора-путинской России, которая поняла, что ей уже нечего терять в международном обществе.

Складывается впечатление, что Запад боится победы Украины, но еще больше боится поражения антизападной России, как это было в 1917 и 1991. И в том и в другом случае Запад не справился и проиграл Россию, сначала Сталину, а теперь проигрывает Путину.

Запад до сих пор не понял своей миссии в российско-украинской войне.

Запад больше интересует, что будет после войны, а не во время этой войны. Дело доходит до того, что Запад размышляет, как ему лучше (выгоднее) поступить уже после окончания войны - помогать победившей, мужественной, но ослабленной Украине, спасшей Европу или помогать проигравшей, но богатой полезными ресурсами, временно покорной России.

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