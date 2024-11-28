Залужный - типичный 'мессия', и в этом нет ничего плохого

Все лидеры рейтинга - Залужный, Зеленский, Буданов, Порошенко, Притула - не худшее, что с таким травмированным обществом могло произойти.

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Валерий Залужный / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Валерий Залужный

В Украине выборы может выиграть (набрать действительно много голосов) либо "мессия", либо "крепкий хозяйственник". Война этого не изменила.

Вот Кличко когда-то начинал как "мессия", а теперь он "крепкий хозяйственник". Петр Алексеевич начинал как "крепкий хозяйственник", а в определенный момент стал "мессией".

Зеленский победил как типичный "мессия". Но не факт, что на выборах через 5-10 лет он не пройдет трансформацию Кличко.

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Валерий Федорович сейчас в ожиданиях многих украинцев типичный "мессия". Кстати, в этом нет ничего плохого.

Во-первых, потому что если он куда-то захочет избираться, имеет полное право и легитимность для этого.

Во-вторых, на его месте (лидера электоральных предпочтений) всегда мог оказаться бог весть кто. И всем, кто ненавидит Зеленского или не очень хочет видеть "генерала у власти", было бы очень физически плохо на это смотреть.

Поэтому все с электральными предпочтениями украинцев и текущими эмоциями хорошо. Не потому что нам не нужна менее персоналистская политика. Нужна.

А потому что на самом деле все лидеры рейтинга - Залужный, Зеленский, Буданов, Порошенко, Притула - не худшее, что с таким травмированным обществом могло произойти.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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