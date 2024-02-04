Залужный пойдет в большую политику?

Из лагеря Порошенко доносятся послевоенные политические схемы "Залужный - президент, Порошенко - премьер".

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Залужный в статье сделал два выпада в сторону власти / Коллаж: Главред, фото: скриншот, zsu.gov.ua

Залужный стоит перед задачей выбора момента стартового позиционирования и "точки входа" в большую политику.

Уже понятно, что он электорабельный, в большей степени из-за попадания в естественный архетипический образ "отца", некоего "кошевого атамана", казака-характерника, который всегда имеет свое "особое мнение".

Вот с такой "отдельной мысли" в виде колонки на CNN и решил начать генерал свое движение в неизвестное будущее, единственной известной переменной которой является его запрограммированная отставка.

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В этой колонке заметны два четких, хоть и завуалированных, выпады против действующей власти. Первый - упрек за отсутствие со стороны "государственных институтов" (читай - политического руководства) непопулярных решений для решения проблемы комплектации ВСУ. Второй - констатация факта монополизации оборонно-промышленного комплекса. Ход сделан.

Есть риск, что Залужный прирастет разнообразными блогерами-халтурщиками, политическим нафталином, различными заробитчанами, горе-мейкерами коммуникаций, которые не прочь с аппетитом поживиться из электорального "золотого корытца".

Из лагеря Порошенко доносятся послевоенные политические схемы "Залужный - президент, Порошенко - премьер", что для них стало бы идеальным трамплином по возвращению. Некоторые констатируют, что Залужный сделает огромную ошибку, если войдет в альянс с Порошенко. Привязка Залужного к Порошенко точно начнет проецировать антирейтинг Петра Алексеевича на неофита-политика.

Конечно, вы резонно спросите: "А разве Залужный точно идет в политику?". А у него есть выбор? Стать преподавателем в военном вузе? Или может послом в Великобритании? Или секретарем СНБО? Кстати, здесь интересно, как Данилов воспринял слухи о возможной ротации на его должности. Не думаю, что он был в восторге.

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Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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