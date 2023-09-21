Закатайте губу: почему нам не откроют европейский рынок?

Украинские фермеры эффективнее польских не потому что лучше работают, а в первую очередь из-за своих размеров.

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Зерновой скандал / Коллаж Главред, фото pixabay

Вчера прочитал один показательный комментарий, который хочу выделить в отдельный пост:

Польские фермеры боятся украинских, потому что они менее эффективны и в честной конкуренции проигрывают нашим!

Серьезно?

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Украинские фермеры эффективнее польских не потому что лучше работают, а в первую очередь из-за своих размеров. Потому что в Польше 1,5 млн фермеров, которые в среднем имеют - это 5-10 га земли. В Украине лишь 47 тыс фермерских хозяйств, которые в среднем обрабатывают 1000 га земли!!!

И если главным фактором выбора продукции является цена, то большой бизнес всегда будет иметь преимущество над маленьким! Потому что здесь работает - эффект масштаба.

Самый простой пример работы эффекта, это когда продавец может уменьшить собственную маржу на товар, потому что заработает на масштабе!!!

Также крупный бизнес может воспользоваться перекрестным субсидированием. Демпинговать цену, чтобы вытеснить покупателей с рынка и при этом убытки покрывать за счет доходов на других рынках.

Также не исключаю, что наши трейдеры могли посчитать расходы на морскую логистику и на размер этих расходов делали дисконт на рынке Польши. Поэтому о какой эффективности здесь может идти речь?

Другой вопрос, что в развитом мире всем плевать на эффективность сельского хозяйства! В Европе неэффективные фермеры субсидируются по ряду социальных и экономических причин! Это продовольственная безопасность, создание среднего класса в деревне, который будет генерировать потребление в других секторах! Не тратить деньги на яхты и замки, а покупать товары повседневного спроса, таким образом создавая доходы и занятость в других секторах!

Это макроэкономика, которую большинство элиты в Украине не понимает!

Поэтому закатайте губу и не думайте, что нам откроют европейский рынок и позволят в честной конкуренции уничтожить их фермеров. Европейцы этого не позволят!!!

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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