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Захват левобережья Украины в 2026 году: дойдут ли российские войска до Днепра

Александр Коваленко
12 июня 2025, 19:00
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Есть как минимум четыре причины, почему мечта Путина об оккупации всей левобережной Украины уже в следующем году никогда не воплотится в жизнь.
Россия не в состоянии захватить левобережье Украины в 2026 году по целому ряду причин – Коваленко
Россия захватывает за год 3-3,5 тысячи км кв украинской территории – Коваленко / Коллаж: Главред

Россия планирует в 2026 году оккупировать всю территорию Украины по левому берегу реки Днепр, а также Одесскую и Николаевскую области, чтобы отрезать Украину от моря, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины полковник Павел Палиса.

Россия ставит перед своими войсками столь амбициозные цели, потому что захват территории Украины является ее основной задачей, которую она пытается решить с 2014 года. Если тогда, в 2014 году, это был гибридный захват путем создания "народных республик" под руководством Суркова, то в 2022-м началось полномасштабное вторжение. Вот только оккупанты недооценили возможности Украины и переоценили свои, поэтому все затянулось. А так, задача Москвы осталась неизменной – оккупация территории Украины.

Почему россияне уверены, что смогут оккупировать левобережье Украины до конца 2026 года, не понятно. Достаточно посмотреть на темпы продвижения российских войск и ресурсы России, и станет очевидно, что нет никаких оснований говорить о наличии у оккупантов потенциала захватить левобережье в 2026 году.

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В общем, если посмотреть на ситуацию, которая складывается с российским военно-промышленным комплексом и обеспечением российских войск, можно сказать больше: Россия сейчас находится в точке невозврата в вопросе истощения. И летняя наступательная кампания России 2025 года будет максимумом, который может продемонстрировать российское командование в проведении общевойсковых наступательных кампаний – не тактических операций, а именно общевойсковой наступательной кампании. Уровень истощения россиян сегодня максимальный.

Поэтому сейчас мы наблюдаем то же самое, что и в 2022 году, когда россияне были убеждены в своей способности захватить всю территорию Украины, имея 180-тысячную группировку войск. Сейчас они либо имитируют намерение захвата значительных территорий для усиления позиций России, чтобы и дальше разговаривать с Украиной ультиматумами, либо Путин просто не готов слушать профессиональную военную аналитику, если таковая есть в России, и верит во что-то свое, эфемерное и непонятное.

Россия не сможет реализовать план по захвату левобережья Украины в 2026 году по нескольким причинам.

Во-первых, в 2024 году российские оккупационные войска, проводя активные наступательные действия, захватили 3200 кв км территории Украины, имея одни из самых высоких показателей потерь – более 420 тысяч личного состава за год. По состоянию на сегодня за 2025 год российские оккупационные войска захватили примерно 1450 кв км и уже имеют потери личного состава около 190 тысяч человек. То есть, как видим, у них не улучшаются показатели ни по оккупации территории, ни по потерям. Следовательно, возникает вопрос - сколько российским оккупационным войскам понадобится времени, чтобы захватить всю левобережную Украину, если сейчас они захватывают 3-3,5 тысяч кв км в год.

Во-вторых, рельефно-ландшафтные особенности каждого региона, области и района, а также наличие крупных городов и областных центров тоже помешают планам агрессора. Например, Часов Яр, казалось бы, является небольшим городом, но из-за рельефно-ландшафтных особенностей и других препятствий оборонного характера оккупанты не могут захватить этот город уже более полутора лет. А это не Авдеевка и даже не Бахмут по площади.

В-третьих, наши рубежи, линии обороны и фортификации. У нас эшелонированные многоуровневые линии обороны, поэтому, если мы теряем какую-то позицию, наша оборона не разрушается, обвал фронта не происходит. Обвал нашей обороны невозможен, потому что за одной позицией всегда есть новые рубежи и новые подготовленные позиции, которые мы занимаем и продолжаем держать оборону. Никто не отходит на 30-50 км, чтобы враг не догнал. Такое у нас точно происходить не будет.

Поэтому российским оккупационным войскам будет крайне трудно продвигаться на любом направлении, на любой локации. Мы видим, как враг продвигается на Сумщине: ему очень трудно дается захват севера этой области, хотя вся пограничная зона почти полностью разрушена, там нет ни одного уцелевшего населенного пункта. Каждое село оккупанты захватывают с проблемами. Сейчас россияне контролируют около 190 кв км на Сумщине, и это – их достижение за более чем три месяца, а на Харьковщине год назад такую же площадь они захватили за месяц. И это при том, что сейчас группировка российских войск вдвое больше. То есть количество не гарантирует качество.

В-четвертых, очевидны проблемы с обеспечением у оккупационных войск. В России критический дефицит танков и боевых бронированных машин. Оккупантам не хватает артиллерии. Более того, противнику, как бы это странно ни звучало, не хватает человеческого ресурса. Россияне наступают на севере Сумщины, но при этом они теряют контроль над районом Теткино – прикрыть и удержать эту территорию они не могут, потому что не хватает человеческого ресурса.

Стоит заметить, что это заявление Павлом Палисой было сделано в посольстве Украины в Вашингтоне, то есть в основном оно было ориентировано на американскую аудиторию. США адекватно оценивают такую угрозу со стороны РФ – не адекватно к ней относится команда Трампа. Поэтому такие заявления нужны, чтобы убедить 47-го президента США изменить его пророссийскую позицию. Подобные заявления, звучащие от официальных представителей Украины и западной прессы, которая публикует порой довольно апокалиптические сценарии того, что может ждать Украину, Европу и т.д., нужны в качестве шоковой терапии для слабого и аморфного западного организма, прежде всего заокеанского организма, который сейчас находится в Белом доме. Это делать сложно, поскольку позиция Трампа, к сожалению, далеко не проукраинская. Поэтому процесс длительный и непростой, но одно заявление, второе, третье – и в определенный момент мы получим результат. Наша задача сейчас – дипломатическими путями вернуть Трампа в цивилизованную семью.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", специально для Главреда

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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