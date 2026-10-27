Следующей жертвой ФСБ может стать Путин: Денисенко о войне в Кремле

Политолог объясняет, почему ФСБ собирает компромат на команду Мишустина и как три конкурирующие вертикали спецслужбы борются за власть с позволения Путина.

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Владимир Путині Михаил Мишустин / скрин из видео Кремля

Политолог Вадим Денисенко считает, что после отставки Дмитрия Григоренко и задержания сотрудника ФНС Александра Бликмана ФСБ взялась за команду российского премьера Михаила Мишустина. Он объясняет, как "три башни" спецслужбы воюют между собой, почему под ударом оказалась вертикаль технократов и почему следующей жертвой силовиков может стать сам Путин. Публикуем его размышления.

ФСБ атакует Мишустина. Закулисные войны в РФ набирают обороты Бюрократы теряют власть, а Путин явно не замечает, что вся его стратегия по созданию системы управления, где ФСБ лишь "передовой отряд партии", а не "руководящая и направляющая сила", дает трещину. видео дня

1. На выходных в РФ задержали неприметного заместителя руководителя управления электронного документооборота Федеральной налоговой службы Александра Бликмана. И ничего удивительного здесь не было бы, если бы этот самый Бликман не был одним из создателей электронного документооборота российской налоговой. А всей этой электронной системой не руководил уже бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко, который, в свою очередь, был правой рукой премьера Мишустина в правительстве.

2. Прошло всего несколько дней с того момента, как Григоренко, руководитель аппарата российского правительства, был вынужден уйти в отставку, а премьер Мишустин остался, де-факто, без своих людей в правительстве, а ФСБ посадила не самого влиятельного, но важного члена команды Мишустина-Григоренко. И, похоже, это не последнее задержание.

3. Можно много говорить о страхе Путина перед высоким уровнем доверия к Мишустину. Но мне кажется, мы имеем дело с более серьезным явлением, чем паранойя Путина. Это попытка ФСБ вернуть те позиции, которые были у них до 2016 года. Для тех, кто не знает, Путин в 2016 году развернул государственную машину и построил вертикаль технократов-бюрократов, которая стала равнозначной вертикали ФСБ. И главными символами этой вертикали стали Вайно, Кириенко, Набиуллина и Мишустин.

4. Набиуллина в марте 2027 года уйдет. Вайно является неприкосновенным лицом и имеет прямые контакты с силовиками. На Кириенко было совершено несколько весомых атак, а самой символичной стало задержание политолога Кынева. Более того, выборы в Госдуму показали, что сложные комбинации Кириенко, на самом деле, никому не нужны.

Сейчас, похоже, пришла очередь Мишустина. ФСБ не может задерживать людей уровня Мишустина или Кириенко, особенно после провала с делами Ротенбергов и Трабера. Но ФСБ может задерживать людей уровня того самого Бликмана для накопления компромата.

5. Здесь стоит отметить, что в самой ФСБ существует троевластие, когда есть, по сути, три конкурирующие вертикали. Вертикаль руководителя службы Бортникова, вертикаль первого зама Королева и вертикаль руководителя военной контрразведки Ткачева (человек Сечина). И война этих трех башен ФСБ санкционирована Путиным, который боится единовластия в ФСБ.

6. Главная интрига в нынешних политических раскладах РФ - сменит ли Путин через месяц Бортникова, которому исполняется 75. Путин должен либо продлить ему срок работы, либо уволить. А если уволит, то на кого он сделает ставку.

7. Но как бы там ни было, в течение 2026 года происходит ряд кардинальных изменений в высшем эшелоне управления РФ. И главное изменение - усиление роли ФСБ, у которой есть все шансы развернуть систему управления снова под себя. А если они это сделают - следующей их жертвой станет сам Путин.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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