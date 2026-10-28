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Россия может дать Ирану ядерные клыки: Эйдман о ставке Кремля против Запада

Игорь Эйдман
28 октября 2026, 07:04
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Социолог объясняет, почему после выборов в Конгресс главным активом Кремля станет Иран и чем атомная бомба у аятолл обернется для Европы и Украины.
Игорь Эйдман, Владимир Путин
Ядерная угроза / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Голос Америки, kremlin.ru

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что после выборов в Конгресс США ставка Кремля на Трампа себя исчерпает, а главным инструментом дестабилизации Запада для страны-агрессора станет иранский режим. Автор допускает, что Россия помогает Тегерану создать атомную бомбу, и объясняет, чем ядерный Иран опасен для Израиля, Европы и Украины. Публикуем его размышления.

Новая ядерная угроза

Я думаю, мало кто из моих читателей не сомневается, что главная задача российских властей сейчас - как можно сильнее дестабилизировать ситуацию в мире и ослабить Запад. Это аксиоматично.

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Для этого российские власти, конечно, использовали фактор Трампа - его хаотичные, часто бессмысленные и практически всегда разрушительные действия на мировой арене, в том числе в отношении европейских союзников.

Однако эта ставка будет бита в ближайшее время. После выборов в Конгресс Трамп не сможет осуществлять свою разрушительную международную политику. Ему не позволят это не только победившие демократы, но и многие республиканцы, которые начинают бунтовать против его пророссийских деструктивных действий в отношении западного мира.

Однако у России останется другой актив - иранский режим. Сейчас главная ставка Путина, по всей видимости, будет заключаться в поддержке Ирана в создании ядерного оружия. Именно ядерное оружие у Ирана - самый простой и эффективный способ радикально дестабилизировать ситуацию в мире, вызвать резкий скачок цен на энергоносители, ослабить Запад и США, продемонстрировать их беспомощность, отвлечь ресурсы от поддержки Украины, усилить антизападный блок России, Китая и Ирана.

Пока на Ближнем Востоке затишье, Россия, думаю, активно помогает Ирану доделать атомную бомбу. А может быть, даже просто экспортирует туда ядерное оружие в ограниченном объёме, как это было сделано в Беларуси.

В какой-то момент иранские власти (как КНДР в прошлом) заявят, что у них есть несколько атомных бомб, и предупредят, что в ответ на любую "провокацию против Ирана" он нанесёт ядерный удар по Израилю, Эмиратам и другим союзникам США.

Это, естественно, вызовет в мире шок, скачок цен на нефть, дестабилизацию мирового порядка. Если ядерное оружие появится у такой страны, как Иран, с её террористическим режимом, это станет катастрофой. Можно не сомневаться, что безумные аятоллы и верхушка КСИР, которая реально руководит Ираном, рано или поздно применят его против фанатично ненавидимого ими Израиля или, по крайней мере, будут шантажировать этим.

И что делать? Бомбить Иран? А в ответ полетят ракеты с ядеркой.

Ядерный Иран позволит России ускорить наступление на Европу - той будет не до российских угроз, придётся отражать иранскую ядерную опасность.

Трамп и Нетаньяху ранили иранского зверя, но не смогли его добить. Пошли на охоту, не представляя сложности задачи, не имея чёткого плана и понимания, как его реализовать. Постреляли и побежали по домам. Теперь зверь стал на порядок опаснее, тем более что он может опереться на поддержку своего российского союзника, который залижет ему раны и может дать смертоносные ядерные клыки.

Я не утверждаю, что точно так будет, но предупреждён - значит вооружён. Такая угроза есть, и её надо учитывать.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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