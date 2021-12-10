Запад может пожертвовать Украиной, если не удастся договориться с Путиным

Украина может частично повторить судьбу Чехии времен Гитлера / УНИАН

В Министерстве иностранных дел России заявили о вероятности присоединения США к нормандскому формату.

Основной риск для Украины в том, что наше государство вообще не является участником этих обсуждений. То есть сейчас вопросы того, кто будет участвовать в процессе, на какой основе и с какими позициями, решаются вообще без участия Украины.

Более того, Байденом создается определенная коалиция, которая будет формировать определенную позицию относительно Украины. Зеленскому о ней не сообщили и он случайно о ней узнал - так же, как и украинцы, со СМИ и средств коммуникации Белого дома. Сейчас известно, что в нее входят (кроме США) Франция, Германия, Великобритания и совершенно неожиданно - Италия.

Украина же в этой коалиции вообще не предусмотрена. И это имеет негативную роль, потому что вышеперечисленные страны имеют свои взгляды на то, что нужно делать Украине (особенно Германия и Франция) и их требования нам не очень подходят. США это не очень интересует и здесь нужно иметь быстрый результат. Именно из-за этого они до сих пор и не включались в нормандский формат, потому что хорошо видели, что быстрого результата там в принципе быть не может, а на американские выборы это бы наложило свой отпечаток.

Согласно коммюнике видно, что США на недавних переговорах имело сильную позицию, тогда как Путин - наоборот. Байден, вероятно, засветил серьезные угрозы санкциями, и России пришлось с этим мириться. В этом случае можно сделать первое предположение относительно того, что РФ готова признать приоритет США в решении украинской проблемы с надеждой на то, что имея хорошие контакты с Германией, Францией и властными кругами Италии, она будет давить на процесс.

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Однако есть нюанс - США взялись выстраивать доктрину, где не учитывают не только позиции украинской стороны, но, похоже, и российской. Хотя формально никто не ликвидирует нормандской четверки и США в ней не участвуют, России не хочется потерять контроль. Именно поэтому РФ заявляет о готовности к новой переговорной системе, которую будет формировать США.

Читайте такжеМечта Путина осуществилась: США вернулись в Восточную ЕвропуРечь идет именно о неформальной составляющей, ведь когда Россия заявляет о том, что она не против включения США, она фактически настаивает на том, чтобы ее подключили к этому блоку. Тем более, что при отсутствии в нем Украины для РФ это было бы неплохой ситуацией - конечно, с США им будет трудно, но это все равно лучше, чем оказаться полностью вне процесса.

Кстати, заявления о якобы настоянию США на амнистии и автономии - это, скорее, попытка продемонстрировать, что с Путиным еще считаются. Тем более, что в последние дни, как по указанию, вспыхнули экспертные центры и начали рассказывать о том, как Путин выиграл переговоры. Но это - стандартная ситуация в случае, когда США давали Путину по морде, и попытка выдать желаемое за действительное, ведь Америка не будет играть в откровенно российские нарративы.

Формирование коалиции без Украины - это проблема, ведь субъектность государства здесь полностью потеряна. И это можно было бы понять, потому что после заплетов о госпереворот и многом другом, с Зеленским уже никто считаться не будет - более того, его уже списали и считают мертвым. То есть с ним будут поддерживать формальные контакты, но в мировой политике его больше не существует.

Для США имеют значение нарративы, близкие к украинским, и в связи с тем, что в этом формате нет Польши и Литвы, партнеров, которые понимают ситуацию и через которых мы могли бы навязывать свою позицию - это для нас беда.

Потому что для страны, с властью которой не считаются и демонстративно показывают свое пренебрежение - это плохой знак. Похожая ситуация в свое время была с Чехией во время мюнхенских договоренностей с Гитлером. Тогда с чешским премьером поступили так же, и Чехию списали. Это сравнение показывает, что отношение к Украине относительно похожее. Сейчас мы понимаем, что Зеленский сам показал, что разговаривать с ним нет смысла. Но Украину списывать никто не собирается, вместо этого она является плацдармом Запада. И если кто-то решит, что для того, чтобы втянуть Путина в переговоры надо чем-то пожертвовать, то Украину просто поставят перед фактом.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда