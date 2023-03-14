Начался праздник лизоблюдства. Си Цзиньпина Лукашенко назвал своим "старым другом, очень умным, мудрым, творческим и современным человеком".

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продаться, считает Невзлин / УНИАН, скрин

Загнанный в угол вместе со своим патроном, Лукашенко отправился в тур, где встретился с потенциальными союзниками и спонсорами: сначала в Китай, потом – в Иран.

Начался праздник лизоблюдства. Си Цзиньпина Лукашенко назвал своим "старым другом, очень умным, мудрым, творческим и современным человеком".

Видимо, даже до него дошло, что с одной России сыт не будешь – искал возможность продаться еще одной "сверхдержаве".

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В Тегеране Лукашенко сказал, что он "с большим уважением наблюдает, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю". Читай – с большим уважением наблюдает, как иранский режим подавляет протесты, убивает и сажает в тюрьмы политических оппонентов.

Впрочем, здесь Лукашенко может поделиться с иранцами своим опытом. Еще неизвестно, кто на этом поприще больше преуспел.

Ждем торжественный визит луки в Северную Корею, где он с придыханием будет превозносить кимченыновскую демократию – образец для подражания и для него, и для Путина.

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