Зачем в Украине хотят запретить публичное исполнение песен на русском языке

Это открытое подыгрывание врагу.

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Андрей Данилко / Коллаж: Главред, фото: instagram.v_serduchka

Языковой омбудсмен призвала законодательно запретить публичное исполнение песен на русском языке. Дабы устранить неясность.

Бюрократическая логика этого заявления понятна: её прессуют требованиями а-ля наказать Андрея Данилко за исполнение его же песен, а это не в её компетенции и вообще не подлежит регулированию законом. Вот она и пытается защититься, очень неумно.

Это уже даже не прыжки на граблях. На фоне всего происходящего это яркая иллюстрация максимы: выживание не является обязанностью.

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Чиновница, наверное, забыла, что русский – это не только язык государства-агрессора. Это родной язык как минимум сотен тысяч граждан Украины. Этнических русских. А также тех, кто родился в смешанных семьях. У которых есть права и которые воюют сейчас в рядах Сил обороны Украины.

Более того.

Предлагать ФОРМАЛЬНУЮ дискриминацию по языку, когда Россия в лоб выкатывает требование "защитить русскоязычных" - это клиника.

Это открытое подыгрывание врагу.

Единственно возможное действие адекватного государства: омбудсмен (который ВРУ) должен инициировать возбуждение уголовного дела по статье 111.2 – Пособничество государству-агрессору.

Чтобы слегка пришли в себя.

Никакие сокращения ультиматумов Трампа не помогут, если творить эту дичь.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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