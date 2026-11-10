Путин и переговоры: Андрусив объяснил, чего следует ожидать

Почему Украина и Россия не имеют оснований отказываться от своих требований, как Трамп и Европа повлияют на переговоры и на какие договоренности всё же можно рассчитывать.

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Владимир Зеленский, Владимир Путин / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official

Переговоры о прекращении войны вновь оказываются в центре внимания. Но есть ли реальные предпосылки для компромисса между Украиной и Россией? Виктор Андрусив анализирует позиции сторон, ситуацию на фронте и в тылу, экономические возможности Кремля и роль Дональда Трампа. Почему новый раунд переговоров вряд ли принесет прорыв, какие изменения могут повлиять на их ход и на что Украине стоит рассчитывать на этот раз - читайте в авторской колонке.



Каждый раз, когда поднимается тема переговоров, нужно вспоминать, почему не удались предыдущие. Ключевой формальной причиной провала переговоров является уход Украины из Донбасса. Эта позиция является отправной точкой российской делегации, а невозможность её выполнить - нашей отправной точкой. Изменилось ли что-то в этой позиции с нашей или российской стороны? Нет.

Орки любят говорить, что договариваться нужно исходя из "ситуации на поле боя". Так вот, в этом году она у нас лучше, чем в предыдущие годы. За 2026 год по состоянию на сейчас орки захватили в 3–4 раза меньше территории, чем в 2024 и 2025 годах. После операции "Вивальди" их планы взять Славянск и Краматорск к весне вновь стали призрачными. Однако в тылу ситуация значительно хуже. Как и следовало ожидать, государственное управление полностью провалилось в подготовке к зиме. Да, противостоять баллистическим ракетам и реактивным дронам в таких масштабах очень сложно. Но ни я, ни любой хоть немного сознательный человек не сможет понять, как Киевский водоканал оказался без резервного питания. Особенно учитывая, что первый опыт отключения воды был 9 января. И нет, это не только вопрос местных властей, хотя и их тоже. Поэтому на переговоры мы выходим с сильной позицией на фронте и очень сложной в тылу. Никаких оснований пока у нас отказаться от Донбасса нет.

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Соответственно, орки выходят с нерешенными вопросами на фронте, а ведь они обещали захватить весь Донбасс - Трампу обещали ещё в 2025-м, но при этом с очень сильным финансово-экономическим бэкграундом. Цена на нефть достигла таких заоблачных высот, что Кремль и во сне такого не видел. Поэтому Путин легко может решать внутриэкономические вопросы и ещё увеличивать расходы на войну. Как и у нас, у Путина нет никаких оснований отказываться от идеи захвата всего Донбасса и не только.

Поэтому стороны отправляются на переговоры без шанса достичь компромисса, что не позволило им сделать это и раньше. В конце концов, на переговоры с РФ снова едет Мединский. А это фигура, не обладающая каким-либо влиянием. Дмитриев имеет гораздо большее влияние на переговоры, чем этот недоукраинец.

Однако есть две важные переменные, которых раньше не было. Трамп проиграл выборы в Конгресс, а это означает, что его возможность способствовать мирному соглашению ограничена сроком до января. После этого он не сможет влиять на переговоры, и договориться с США не получится вплоть до инаугурации нового президента в январе 2029 года. А поскольку и для нас, и для орков США должны быть стороной мирного соглашения - это время имеет значение. С другой стороны, я бы не переоценивал интерес орков к этому, поскольку Путин считает, что США всегда его подводят.

Во-вторых, на этих переговорах со стороны европейцев будет подниматься вопрос о гарантиях безопасности Украины и России. Именно поэтому их представители будут допущены к участию в переговорах, чего раньше не было. Опять же, пространства для договоренностей здесь очень мало. Ведь гарантии безопасности для РФ - это слабая Украина, а для европейцев гарантии безопасности - это сильная Украина. Впрочем, именно в этом блоке могут произойти какие-то сдвиги и изменения в результате переговоров.

Хотя эти переговоры вряд ли принесут какие-то хорошие новости о завершении войны, мы не должны забывать, что всегда есть побочные договоренности. Например, обмены пленными, гуманитарные операции, возможные договоренности по Черному морю. Все это важно для нас.

Держимся. Другие варианты для нас только хуже.

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О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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