Вероятно, движуха эта приурочена к началу нового ракетно-беспилотного обстрела, который ожидается со дня на день.

Касьянов рассказал, зачем в Беларусь прилетели три российских МиГ-31К / Фото ru.wikipedia.org

В Беларусь прилетели три российских МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", против которых ПВО бессильна. И в то же время в Беларуси началась "внезапная" проверка боеготовности лукашенковских войск, начался активный движ военных колонн, в том числе - в сторону нашей границы.

Ясно, что ничего не делается просто так. Самое малое, что можно предположить, - нас решили попугать, чтобы наше военное командование перебросило дополнительные войска с фронта на белорусскую границу.

Всякое-разное может быть: от подготовки нового российского наступления на Донбассе, до сумасшедших планов по перерезанию путей снабжения по линии Ровно - Хмельницкий.

Вероятно, движуха эта приурочена к началу нового ракетно-беспилотного обстрела, который ожидается со дня на день.

Гадать не будем. Посмотрим. Противника нельзя недооценивать, и шапками закидывать его не следует. Надо быть готовыми к разным историям этой зимы, которая станет последней в жизни кремлевского диктатора и его колхозного председателя.

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