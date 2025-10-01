Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет ему ни запугать, ни разжалобить.

Во всём виноваты бородатые трансгендерные толстяки

Первый в истории США "министр войны" Пит Хегсет (этакий бог Марс — алкоголик с канала Fox News) собрал командование американской армии, чтобы поучить жизни и указать на главных врагов США. Список врагов оказался длинным: парни в платьях, бородатые, длинноволосые и жирные, поклонники изменения климата, сторонники "гендерных заблуждений". Также Хегсет заявил, что базовая подготовка в армии "возвращается к тому, чем она должна быть: страшной, жёсткой и дисциплинированной, позволяющей сержантам-инструкторам вселять здоровый страх в новых рекрутов, гарантируя, что будущие бойцы будут закалены. Они могут ругаться. И да, они могут применять физическое насилие к рекрутам".

Разговаривал он с командованием американской армии примерно так же, как сержант-садист Хартман (методы которого вполне совпадали с сегодняшними пожеланиями Хегсета) с новобранцами в знаменитом американском антивоенном фильме "Цельнометаллическая оболочка". Интересно, как на это унижение среагирует военное руководство США.

А потом вышел Трамп и привычно начал клянчить себе Нобелевскую премию мира: если её отдадут кому-то другому, "это будет большим оскорблением для нашей страны". Нобелевский комитет ему ни запугать, ни разжалобить. Не видать ему премии, как своих ушей.

А ещё он опять говорил какую-то ерунду об абсолютно невозможной встрече Путина с Зеленским.

Стыдоба…

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

