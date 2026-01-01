Укр
Буратино из Белого дома

Игорь Эйдман
1 января 2026, 08:10
170
Трамп един в этих трех ипостасях.
"Украина и россия ведут борьбу за разум Трампа" — FT. Чего? За чей разум? Разум Трампа? Как можно бороться за то, чего нет? У Трампа есть только алчность и тщеславие. На этом Кремль успешно играет.

Буратиноиз Белого дома.

Кремлевские Лисы Алисы и Коты Базилио по заданию своего хозяина разводят Трампа как Буратино.

Помните песенку Окуджавы из детского фильма?

На хвастуна не нужен нож,

Ему немного подпоешь —

И делай с ним, что хошь!

На жадину не нужен нож,

Ему покажешь медный грош —

И делай с ним, что хошь!

На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврешь —

И делай с ним, что хошь!

Трамп един в этих трех ипостасях. Кремль подпевает его бахвальству нарцисса, манит жадину миллиардами от совместных утопических проектов и просто обманывает как последнего дурака.

Однако задание Путина Трамп провалил - Зеленского к сдаче Донбасса принудить не смог. Вечером Буратино из Белого дома получит взбучку по телефону от кремлевского Карабаса-Барабаса.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

