На пресс-конференции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп сказал, кажется, все, что Биньямин Нетаниягу хотел услышать.
ХАМАС должен разоружиться, "Хизбалла" ведет себя плохо, если Иран восстановит арсенал – будут новые удары. И конечно – без Нетаниягу не было бы Израиля, он военный герой, а президентское помилование уже в пути.
Такое ощущение, что речь Трампу писали в канцелярии Нетаниягу.
Но речи – не главное, а слова в случае Трампа уже не раз расходились с делом. Кто и как именно будет разоружать ХАМАС? Что делать с "Хизбаллой", если ливанское правительство не справится с ее разоружением? Будут ли США участвовать в потенциальной войне против Ирана или лишь позволят это Израилю?
И только по вопросу помилования есть хоть какая-то ясность: канцелярия президента Израиля опровергла слова Трампа о том, что это уже решенный вопрос.
О персоне: Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.
