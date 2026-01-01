Канцелярия президента Израиля опровергла слова Трампа о том, что это уже решенный вопрос.

Трамп, Израиль и Иран / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп сказал, кажется, все, что Биньямин Нетаниягу хотел услышать.

ХАМАС должен разоружиться, "Хизбалла" ведет себя плохо, если Иран восстановит арсенал – будут новые удары. И конечно – без Нетаниягу не было бы Израиля, он военный герой, а президентское помилование уже в пути.

Такое ощущение, что речь Трампу писали в канцелярии Нетаниягу.

Но речи – не главное, а слова в случае Трампа уже не раз расходились с делом. Кто и как именно будет разоружать ХАМАС? Что делать с "Хизбаллой", если ливанское правительство не справится с ее разоружением? Будут ли США участвовать в потенциальной войне против Ирана или лишь позволят это Израилю?

И только по вопросу помилования есть хоть какая-то ясность: канцелярия президента Израиля опровергла слова Трампа о том, что это уже решенный вопрос.

