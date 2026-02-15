Что даст перемирие для Украины и РФ

Идеальный вариант для Москвы — перемирие без жёстких гарантий Киеву.

Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Владимир Зеленский дал интервью Саймону Шустеру, в котором заявил, что скорее не подпишет никакой мирной сделки, чем заставит украинцев принять плохие условия. Это не дипломатический манёвр, а инстинкт выживания государства, чьё существование пытаются подчинить американскому электоральному циклу.

Но если война привязана к датам Вашингтона, кто тогда определяет её финал? Украина не проигрывает, но и не побеждает. Страна выживает. Однако даже самый потрясающий героизм требует передышки. Вопрос лишь в том, на каких условиях она наступит.

Перемирие без гарантий безопасности — это не мир, а техническая пауза, дающая Москве время перестроиться. Оно имеет смысл, только если будет выстроена надёжная система поставок оружия, санкционного давления, защиты неба и критической инфраструктуры. Но, похоже, дать такие обязательства никто не готов.

Россия, в свою очередь, не рушится, но живёт в условиях постоянного напряжения. Идеальный вариант для Москвы — перемирие без жёстких гарантий Киеву: зафиксировать завоёванное, снизить интенсивность боевых действий, сохранить рычаг давления. Рациональность этой позиции Путина делает её политически убедительной для ему подобных.

В этом — главный нерв интервью Зеленского. Жалоб в его словах нет, но есть признание зависимости, которую ни одна система гарантий не способна устранить окончательно. Пока Вашингтон отсчитывает время до следующих выборов, Киев вынужден отсчитывать время до следующего удара. Через день или через год — не столь важно, если иной защиты, кроме той, что есть сейчас, не существует.

