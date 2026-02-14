Укр
Экономика тыловой выживаемости в Украине

Алексей Кущ
14 февраля 2026, 19:10
Сегодня враг целенаправленно наносит удары по складской инфраструктуре фармдистрибьюторов.
Экономика в период войны превращается в сложную систему распределения дефицитных ресурсов.

Фармацевтический сектор сегодня является одним из важнейших узлов этой системы.

На фоне блэкаутов и проблем с отоплением доступ к лекарствам становится вопросом даже не здоровья, а физического выживания нации.

Это попытка разорвать логистические цепочки и создать вакуум на полках аптек.

В таких условиях любая дестабилизация розничного сегмента изнутри страны играет на руку агрессору.

Отсутствие лекарств от простуды или препаратов для хронических заболеваний в разгар зимы - прямой путь к глубокой гуманитарной катастрофе.

На этом фоне странно выглядит активность Антимонопольного комитета.

В Telegram пишут о завершении расследования по аптечным сетям всего за три месяца.

В нормальных условиях такие дела длятся годами, потому что, судя по структуре розничного сегмента фармрынка, нужно изучить работу сотен юрлиц.

А столь аномальная спешка наталкивает на мысль, что целью является не защита конкуренции, а банальный передел рынка в пользу крупных фармацевтических производителей.

Кроме того, аптечные сети постоянно сталкиваются с административным давлением и проверками со стороны различных госструктур.

Вспомним первые месяцы полномасштабной войны и ситуацию на рынке топлива весной 2022 года.

Тогда государство попыталось применить жесткое административное давление и ценовое регулирование в отношении сетей АЗС.

Чиновники не захотели учитывать, что логистика подорожала в разы из-за разрушенных нефтебаз и изменения маршрутов поставок.

Результат оказался плачевным: заправки опустели, логистика страны замерла, а экономика получила тяжелейший удар.

Вместо того чтобы дать рынку адаптироваться к новым расходам, его попытались зарегулировать до смерти.

В итоге цены все равно выросли, но только после того, как страна пережила унизительный период дефицита и очередей.

Сегодня аптеки являются такой же критической инфраструктурой, как энергетика, "Новая почта" или супермаркеты.

Если чиновники добьются сокращения их количества, пострадает прежде всего рядовой украинец.

В условиях войны торговые точки с лекарствами это де-факто государственная безопасность.

Поэтому каждому чиновнику нужно серьезно задуматься над последствиями своих действий, так как передел бизнеса под прикрытием войны ведет к разрушению социальной стабильности.

Нам нужна модель поддержки критической инфраструктуры, а не ее административное удушение.

Любое решение в этом секторе должно проходить через призму социальной безопасности, а не бизнес-аппетитов фармацевтических гигантов.

В противном случае мы получим гуманитарную катастрофу, созданную собственными руками под прикрытием благих намерений.

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

война в Украине экономика Алексей Кущ
