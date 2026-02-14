Экономика тыловой выживаемости в Украине

Экономика в период войны превращается в сложную систему распределения дефицитных ресурсов.
Фармацевтический сектор сегодня является одним из важнейших узлов этой системы.
На фоне блэкаутов и проблем с отоплением доступ к лекарствам становится вопросом даже не здоровья, а физического выживания нации.
Сегодня враг целенаправленно наносит удары по складской инфраструктуре фармдистрибьюторов.
Это попытка разорвать логистические цепочки и создать вакуум на полках аптек.
В таких условиях любая дестабилизация розничного сегмента изнутри страны играет на руку агрессору.
Отсутствие лекарств от простуды или препаратов для хронических заболеваний в разгар зимы - прямой путь к глубокой гуманитарной катастрофе.
На этом фоне странно выглядит активность Антимонопольного комитета.
В Telegram пишут о завершении расследования по аптечным сетям всего за три месяца.
В нормальных условиях такие дела длятся годами, потому что, судя по структуре розничного сегмента фармрынка, нужно изучить работу сотен юрлиц.
А столь аномальная спешка наталкивает на мысль, что целью является не защита конкуренции, а банальный передел рынка в пользу крупных фармацевтических производителей.
Кроме того, аптечные сети постоянно сталкиваются с административным давлением и проверками со стороны различных госструктур.
Вспомним первые месяцы полномасштабной войны и ситуацию на рынке топлива весной 2022 года.
Тогда государство попыталось применить жесткое административное давление и ценовое регулирование в отношении сетей АЗС.
Чиновники не захотели учитывать, что логистика подорожала в разы из-за разрушенных нефтебаз и изменения маршрутов поставок.
Результат оказался плачевным: заправки опустели, логистика страны замерла, а экономика получила тяжелейший удар.
Вместо того чтобы дать рынку адаптироваться к новым расходам, его попытались зарегулировать до смерти.
В итоге цены все равно выросли, но только после того, как страна пережила унизительный период дефицита и очередей.
Сегодня аптеки являются такой же критической инфраструктурой, как энергетика, "Новая почта" или супермаркеты.
Если чиновники добьются сокращения их количества, пострадает прежде всего рядовой украинец.
В условиях войны торговые точки с лекарствами это де-факто государственная безопасность.
Поэтому каждому чиновнику нужно серьезно задуматься над последствиями своих действий, так как передел бизнеса под прикрытием войны ведет к разрушению социальной стабильности.
Нам нужна модель поддержки критической инфраструктуры, а не ее административное удушение.
Любое решение в этом секторе должно проходить через призму социальной безопасности, а не бизнес-аппетитов фармацевтических гигантов.
В противном случае мы получим гуманитарную катастрофу, созданную собственными руками под прикрытием благих намерений.
О персоне: Алексей Кущ
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред