Зачем россиянам депортация людей из Херсонщины

Россияне готовятся бежать из Херсона / коллаж вверх, Reuters

Только и разговоров о том, что россияне готовятся бежать из Херсона. Похоже, что это действительно так, во всяком случае судя по заявлениям и утечкам из российских источников. Но в этом контексте обращу внимание на два обстоятельства.

Во-первых, если бегство россиян из Херсона все же состоится, то кремлю надо будет это как-то компенсировать, чтобы хотя бы частично нейтрализовать новую волну яростной критики ультра-патриотов в адрес российского военного командования и российской власти в целом. Как это было после поражений россиян на Харьковщине и после "инцидента" на Крымском мосту, должна быть какая-то "ответка", или в политическом, или /или и также в военном виде.

Во-вторых, зачем российские гауляйтеры на Херсонщине начали хором рассказывать о массовой эвакуации гражданского населения региона с правого берега Днепра на левый? В чем смысл таких публичных заявлений? Можно же было бы и не говорить об этом, чтобы не нарываться на критику со стороны русской партии войны, и вообще не провоцировать тему сдачи Херсона. Но нет, они об этом специально говорят. Называют огромные цифры – 40-60 тыс.

Такое количество людей на Херсонщине при нынешних обстоятельствах можно эвакуировать только принудительно. Наиболее вероятное объяснение – таким образом готовится создание живого щита, под прикрытием которого будет осуществляться эвакуация российских войск, или, наоборот, переброска в район Херсона дополнительных военных подразделений рф, оружия и боеприпасов.

Также является вероятной организация провокаций с гибелью гражданских лиц, в чем будут обвинять Украину. Поэтому стоит уже сейчас обращаться к международным организациям по поводу преступных действий российских властей по принудительному вывозу в рф населения Херсонщины. Кстати, принудительное массовое переселение конкретных этнических групп - это один из признаков геноцида.

Источник