УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зачем россиянам депортация людей из Херсонщины

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

20 октября 2022, 06:04

40-60 тыс. человек на Херсонщине при нынешних обстоятельствах можно эвакуировать только принудительно.

Зачем россиянам депортация людей из Херсонщины
Россияне готовятся бежать из Херсона / коллаж вверх, Reuters

Только и разговоров о том, что россияне готовятся бежать из Херсона. Похоже, что это действительно так, во всяком случае судя по заявлениям и утечкам из российских источников. Но в этом контексте обращу внимание на два обстоятельства.

Во-первых, если бегство россиян из Херсона все же состоится, то кремлю надо будет это как-то компенсировать, чтобы хотя бы частично нейтрализовать новую волну яростной критики ультра-патриотов в адрес российского военного командования и российской власти в целом. Как это было после поражений россиян на Харьковщине и после "инцидента" на Крымском мосту, должна быть какая-то "ответка", или в политическом, или /или и также в военном виде.

Во-вторых, зачем российские гауляйтеры на Херсонщине начали хором рассказывать о массовой эвакуации гражданского населения региона с правого берега Днепра на левый? В чем смысл таких публичных заявлений? Можно же было бы и не говорить об этом, чтобы не нарываться на критику со стороны русской партии войны, и вообще не провоцировать тему сдачи Херсона. Но нет, они об этом специально говорят. Называют огромные цифры – 40-60 тыс.

Такое количество людей на Херсонщине при нынешних обстоятельствах можно эвакуировать только принудительно. Наиболее вероятное объяснение – таким образом готовится создание живого щита, под прикрытием которого будет осуществляться эвакуация российских войск, или, наоборот, переброска в район Херсона дополнительных военных подразделений рф, оружия и боеприпасов.

Также является вероятной организация провокаций с гибелью гражданских лиц, в чем будут обвинять Украину. Поэтому стоит уже сейчас обращаться к международным организациям по поводу преступных действий российских властей по принудительному вывозу в рф населения Херсонщины. Кстати, принудительное массовое переселение конкретных этнических групп - это один из признаков геноцида.

Источник

новости Херсона
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:41

РФ готовит почву для отступления из Херсона, возможна атака на Каховскую ГЭС под чужим флагом – ISW

06:04

Зачем россиянам депортация людей из Херсонщинымнение

04:09

Молодая жена Венсана Касселя в насквозь промокшем купальнике похвасталась безупречным телом

03:40

Завалит снегом, врежет дубак: украинцы узнали сроки ледяного прогнозаВидео

03:20

Бесподобный луковый пирог с хрустящей корочкой: бюджетный рецепт, который смогут приготовить всеВидео

Реклама
03:05

Военный эксперт пояснил, как повлияет путинская мобилизация на бои врагов с ВСУ

02:42

"Все ради амбиций карлика": Волочкова решила "спасти" украинских детей, но поплатилась

02:11

В Украине ликвидирован майор-"любитель ролевых игр" из Свердловской области

01:35

Зачем добавлять соль в стиральный порошок: секрет опытных хозяек

00:51

Приметы на 20 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беда не пришлаВидео

19 октября, среда
23:52

"Истерика у товарищей чекистов": Зеленский проехался по Путину из-за указа о "военном положении"Видео

23:30

"Россияне убили наших друзей": близкие рассказали о паре, погибшей в Киеве из-за удара дронамиВидео

22:57

Украина просит у Израиля ПВО, в список попало 6 систем – AxiosВидео

22:12

Украину 20 октября ждут отключения света: у Зеленского призвали экономить электроэнергиюВидео

21:45

ВСУ уничтожили боевика-подполковника из базы "Миротворца"

21:34

Совсем не Брэд Питт: с кем встречается Эмили Ратаковски

21:22

РФ не сможет напасть на Украину с Беларуси до конца 2022 года, но весной появятся риски – ВСУВидео

21:14

У Байдена жестко разнесли "военное положение" от Путина - CNNВидео

20:46

Украину завалит снегом и резко ударит мороз: синоптики предупредили о сильнейшем холодеВидео

20:35

40% мощностей серьезно повреждены: украинцев предупредили об отключениях света в ближайшие дниВидео

Реклама
20:35

Мэттью Пэрри рассказал о своем околосмертном опыте из-за опиатов и алкоголя

20:24

"Указ" Путина – ничтожен, Киев освободит свои земли: в МИД разнесли "военное положение" от РФВидео

20:10

Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерятьВидео

20:09

Какой станет военная зима-2023 для Украины: прогноз тарологаВидео

19:28

Британия пригрозила Путину "серьезными последствиями" за применение ядерного оружияВидео

19:21

Анатолич пригрозил не допустить возвращения Стужук, Тодоренко и других запроданцев в Украину

19:21

Переобуваются на ходу: 3 знака зодиака, которые быстро меняют свое мнение

19:20

С "Армагеддоном" у Суровикина будут проблемымнение

19:00

Гороскоп на завтра, 20 октября 2022: Ракам – воплощение мечты, Тельцам – важная информация, Козерогам – недругиВидео

18:53

"Вопрос времени": Запад усилит ПВО Украины для защиты от дронов и ракет РФ – ЕрмакВидео

18:50

День повара в Украине: поздравления в прозе и стихах, вкусные картинки к празнику

18:47

Поставки оружия Украине: Израиль отверг инициативу, но готов помогать с системой оповещения

18:30

"Знали бы вы как я этого всего боюсь": Алина Гросу перенесла серьезную операцию

18:29

"Притворяться некорректно": Киев резко ответил на игнорирование Пекином атаки дроновВидео

17:58

"Военное положение" на захваченных территориях: Данилов назвал цель ПутинаВидео

17:55

Жданов рассказал, закончится ли война летом следующего года

17:43

Мир наизнанку на ТЕТ: пакистанский шаман предсказал войну и пандемию еще два года назадВидео

17:33

Легенда мирового рока приютил в Англии семью беженцев из Украины с 5 детьми

17:33

Лукашенко за Путина, но опасается социального взрыва в случае частичной мобилизации в Беларуси – ГУРВидео

17:24

Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник

Реклама
17:16

Бурштынская ТЭС горит: оккупанты ударили по Ивано-ФранковскуВидео

17:14

Сложный год: 3 знака зодиака столкнутся с трудностями в 2023 году

17:10

"Произвол дураков": Невзоров разнес "указ" Путина о "военном положении"

17:00

Хороших прогнозов по возврату захваченных районов нет: астролог выступил насчет будущих боевВидео

16:57

Мощный залп ПВО: ВСУ сбили 14 воздушных целей оккупантов РФВидео

16:51

"Ревность – это беда, а измена – ерунда": ТОП-6 имен мужчин, которые постоянно "ходят налево"

16:47

Что делать, если во время стирки с машинки пошла пена: как спасти ситуацию и устранить последствия

16:34

В ОП ответили на введение Путиным "военного положения" в захваченных областях УкраиныВидео

16:32

Проще некуда: как вырастить авокадо из косточки на подоконнике

16:23

Путин пожаловался на Украину: обвинил во взрыве на Крымском мосту и заклянчил "переговоры"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять