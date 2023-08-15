Зачем Россия устроила массовый обстрел Украины?

Именно события в зоне БД сейчас больше всего нервируют россиян от того и конвульсии.

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Ракетный удар по Украине / Коллаж Главред, фото Нацполиция

Очередной ракетный удар по Украине. Луцк, Львов, Смела, Днепр.

Были запущены и были сбиты:

4/0– Х-22

4/0– КРМ "Калибр"

20/16– Х-101/555

Отличительные моменты - с 6 августа первое применение Х-101/555, для чего были подняты 11 самолётов Ту-95МС, хотя, по идее, хватило бы и 3.

видео дня

Применения Х-101/555 показательно не только задействованными носителями. Хронология пусков ракет Х-101/555 за последние 2 месяца такова: 26 июня, 26 июля, 6 августа, 15 августа.

При этом, при каждом из этих пусков применяется количество ракет соответствующее данным об их производстве до 2 ракет в сутки.

Один раз — это случайность. Два раза — это совпадение. Три раза — это закономерность. Четыре раза... Возможно в отношении Х-101/555 и вправду наступил тот момент, когда, что производят, то и применяют. Хотя, это не отменяет того факта, что немного, но они увеличили производство.

Так же, на себя обратило внимание, что пуски из Чёрного моря КРМБ "Калибр" осуществлялись с фрегата, ударный потенциал которого 8 ракет. Недогрузили или сэкономили? И зачем, если согласно боевому заданию достаточно было 4 ракет, рисковали фрегатом в открытом море, а не применили ДЭПЛ?

В свою очередь, не могу не напомнить о том, что в последние разы, когда применялись ДЭПЛ пр.636 "Варшавянка" для ударов КРМБ "Калибр" то запускалось несколько раз подряд 3 ракеты, при наличии 4 ПУ.

То есть, имеется дефект у ДЭПЛ и для выполнения задачи на 4 КРМБ она не подходит, или что?

В целом, удары по настолько тыловой зоне Украины, Луцку и Львову, Смеле, а Днепр сложно назвать тыловым городом, но не имели какого либо воздействия на ситуацию в зоне боевых действий. Хотя, именно события в зоне БД сейчас больше всего нервируют россиян от того и конвульсии.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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