Зачем Россия так неистово стирает Донбасс с лица земли

РФ методично уничтожает промышленные предприятия Донбасса / коллаж УНИАН, Reuters

Рашисты с неистовостью уничтожают Донбасс. Почему? Пропагандистские цели ясны – взять Донбасс любой ценой как можно скорее, чтобы преподнести это в качестве победы.

Тут все понятно. "Мы за ценой не постоим".

Но есть и экономические цели.

Сперва казалось нелогичным уничтожение индустриальных предприятий, той же "Азовстали" и завода им. Ильича в Мариуполе. Но, на самом деле, в этом есть логика, и она состоит в нанесении максимального экономического урона и деиндустриализации Украины.

Ведь металлургия – второй по значимости сектор украинского экспорта и источник валютных доходов для Украины. Только Мариуполь давал 20-30% объёма выплавки стали в Украине.

Но есть еще одна причина. Эти предприятия, а также другие не только в металлургической, но и в химической промышленности, расположенные на Донбассе, являются прямыми конкурентами российских предприятий на внешних рынках.

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Ещё с начала 2000-х российские инвесторы часто покупали предприятия в Украине не с целью получения прибыли, а для того чтобы обанкротить и уничтожить конкурента. Это было просто дешевле с точки зрения максимизации прибыли в дальнесрочной перспективе.

Поэтому, осознав, что возможности удержать территории нет, и возможно контрнаступление ВСУ, а также после введения жёстких санкций Запада, которые вряд ли будет возможно обойти (как это было в 2014-2021 гг.), Россия приняла такое решение о тотальном уничтожении Донбасса с целью нанесения максимального урона экономике Украине на перспективу.

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Тем более, металлургическая промышленность тесно связана с военной. И чем меньше таких предприятий, тем сложнее и затратнее будет восстанавливать Украине свой военный потенциал, в частности, производить военную технику.

Так что в Кремле таким образом пытаются убить сразу "двух зайцев".

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета