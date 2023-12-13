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Зачем Россия бьет балистикой по Киеву?

Александр Коваленко
13 декабря 2023, 19:10
В последние дни оккупанты стали запускать дроны-камикадзе не в районе 20:00 и после, а в пределах 18:00.
Ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву / Коллаж Главред, фото ГСЧС, МВД

Ракетный удар по Украине в ночь на 13 декабря...

В ночь на 13 декабря российские оккупанты применили по территории Украины 10 дронов-камикадзе Shahed-131/136 и 10 баллистических ракет ОТРК "Искандер-М".

Первый пуск Shahed-131/136 состоялся около 18:20, 12 декабря, в районе мыса Чауда-Приморско-Ахтарск и было использовано несколько групп. Одна из групп ориентировалась на Одессу и Одесскую область, другая направлялась на Хмельницкий.

видео дня

Замысловатый маршрут, протяжённостью 870 км позволил россиянам сохранять свои дроны-камикадзе в воздушном пространстве Украины почти 4 часа.

Около 3 часов утра из Брянской области по Украине был осуществлён пуск баллистических ракет из ОТРК "Искандер". Точный тип ракет устанавливается, но важен факт, что все 10 были уничтожены.

Увы, не обошлось без пострадавших, что неизбежно. Обломки ракет и не разорвавшиеся боевые части не испаряются, они куда-то должны упасть. К сожалению, скорость полёта баллистических ракет не позволяет своевременно отреагировать воздушной тревоге в приграничной зоне, а Киевская область для баллистики это всё-таки приграничная зона, чем глубокий тыл.

Тем не менее, что по Shahed-131/136, что по баллистическим ракетам, этой ночью ПВО сработало на 100%.

Добавлю лишь свои наблюдения. Второй на этой неделе удар баллистикой (предыдущий был 11.12 и все 8 ракет были уничтожены) пришёлся тогда, когда отмечалось нарушение работы одного из ТОПовых мобильных операторов Украины. Совпадение это или нет, достоверной информации на этот счёт не имею, но не исключено, что как-раз не совпадение.

Так же, интересный момент из наблюдений - запуск Shahed-131/136. В последние дни оккупанты стали запускать дроны-камикадзе не в районе 20:00 и после, а в пределах 18:00. Изменился график пусков?

Упомянуть так же стоит и то, что применение "Искандер" осуществляется в последние дни именно по Киеву, что говорит о попытках РОВ прорвать ПВО области одной из наиболее сложных ракет для перехвата. Но, сложной по российской категории, а по категории Patriot - ещё одна уничтоженная цель. Но факт в том, что "Искандеры" это не настолько массовые в производстве ракеты как Х-101, например, или "Калибр".

Ради чего стараются РОВ? Вряд ли, "Искандеры" отправляют в направлении Киева, чтобы поразить подстанцию...

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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