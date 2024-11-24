Атака межконтинентальной баллистической ракетой - пример того, как нерешительность и попытки "не провоцировать" лишь подталкивают агрессора к новым преступлениям.

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Владимир Путин / kremlin.ru

Когда в 1962 году США и СССР оказались на грани ядерной войны, президент Кеннеди, несмотря на огромные риски, провёл жёсткую линию: блокада Кубы и угроза немедленного удара по Советскому Союзу стали частью стратегии устрашения. Кеннеди дал понять, что США готовы идти до конца, чтобы защитить свои интересы и безопасность своих союзников. В первую очередь именно это убедило СССР отступить и предотвратило катастрофу.

Сегодня же мир видит совершенно другой подход. С первых дней полномасштабной войны Путин проверяет Запад на прочность, шаг за шагом раздвигая рамки дозволенного. Буча, Мариуполь, удары по гражданской инфраструктуре — всё это оставалось без адекватного ответа со стороны тех, кто провозглашал себя защитниками демократии и свободы.

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США, которые должны были возглавить сопротивление агрессору, вместо этого тратили время на обсуждение "красных линий". Байден и его администрация неоднократно заявляли, что не хотят провоцировать Россию, избегая шагов, которые могли бы привести к "непредсказуемым последствиям". Эта стратегия, основанная на страхе перед эскалацией, показала свою несостоятельность. Россия, как и любая диктатура, воспринимает сдержанность не как силу, а как слабость.

Путин повышает смертельные ставки, взирая на осторожный Запад с наглой бандитской ухмылкой. Украина же платит кровавую цену за эту осторожность.

Атака межконтинентальной баллистической ракетой - пример того, как нерешительность и попытки "не провоцировать" лишь подталкивают агрессора к новым преступлениям. История Карибского кризиса учит нас, что только жёсткость и демонстрация готовности идти до конца способны удержать противника от эскалации. Именно это и спасло мир в 1962 году. И послужило - парадоксальным образом - делу международной стабильности.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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