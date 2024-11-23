Путин и его шантаж Запада: для чего была проведена 'психологическая атака'?

Путин не впервые так шантажирует Запад, потому что он знает насколько зависимы его оппоненты от общественного мнения - а у самого российского правителя таких проблем нет.

https://opinions.glavred.info/putin-i-ego-shantazh-zapada-dlya-chego-byla-provedena-psihologicheskaya-ataka-10616879.html Ссылка скопирована

Владимир Путин / фото: kremlin.ru

Своим заявлением о применении против Украины новой разновидности ракеты средней дальности "Орешник" Владимир Путин доказал, что остается профессиональным шантажистом, а сам шантаж остается его важным оружием в войне. Ведь появление на экранах с заявлением о применении якобы новой ракеты - это не только и не столько сигнал для Украины. Это прежде всего сигнал для Запада.

Путин ставит западных политиков перед непростым выбором - я готов к дальнейшему поднятию ставок, а вот вы готовы? Я могу в следующий раз применить против Украины еще более серьезное оружие, например - ядерный заряд, а что сможете сделать вы? Я готов нанести удар по военным объектам тех стран, которые позволяют Украине бить по российской территории своими ракетами и предоставляют координаты целей. А вы - что вы скажете своим избирателям? Что ради какой-то там Украины вы привели войну в собственный их дом?

видео дня

Путину не впервые так шантажирует Запад, потому что он знает насколько зависимы его оппоненты от общественного мнения - а у самого российского правителя таких проблем нет. Он предлагает западным политикам "расслабиться" и ради мира просто отдать ему Украину - так, как когда-то было с Венгрией и Чехословакией, свобода которых уничтожалась советскими войсками.

Однако это не очень удачная аналогия, потому что действия советских войск в этих странах происходили в границах сферы влияния СССР, определенной после Второй мировой войны на конференции в Ялте. С тех пор мир изменился и никаких сфер влияния ни у кого уже нет. Согласиться с капитуляцией Украины для Запада - это значит и согласиться, что такие сферы влияния снова есть. Но и не только. Это значит, что Путин обязательно пойдет дальше - как любой хищник, который уже почувствовал страх своей жертвы.

Нет причин бояться

У Запада нет причин бояться. В варшавском еженедельнике Polityka перечисляются только некоторые из возможных вариантов ответа российскому президенту.

"У Запада есть все аргументы, и он обязан их использовать. Ракетные испытания, учения с макетами ядерного оружия, появление атомной подводной лодки у российского побережья - такого рода ответов в этом эскалационном диалоге было бы достаточно, - говорится в публикации. - Можно ответить и другим языком - задействовать кибертехнологии, а то и космос, с не менее ощутимыми последствиями. Экономическое давление и дипломатия - также проверенные средства. Обстрел беззащитной страны баллистическими ракетами не должен сойти с рук Путину".

Мы должны понимать, что сейчас российский президент вряд ли прибегнет к каким-то радикальным шагам. До смены власти в Соединенных Штатах остались считанные недели. Конечно, Путин не может быть уверен в договоренностях с новым президентом США Дональдом Трампом, но и закрывать для себя возможности для переговоров он также не будет.

Его удары по Украине, его появление с заявлениями об этих ударах и новыми угрозами Западу - это прежде всего выверенная психологическая атака.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред