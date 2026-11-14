Зачем России переговоры: Маляр назвала три цели Кремля

Экс-замминистра обороны объясняет, каких вопросов Москва не решит без договоренностей и почему Запад до сих пор верит в договороспособность Кремля.

https://opinions.glavred.info/zachem-rossii-peregovory-malyar-nazvala-tri-celi-kremlya-10811957.html Ссылка скопирована

Анна Маляр объяснила, зачем России переговоры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр считает, что Россия не планирует прекращать войну, а переговоры нужны Кремлю, чтобы выглядеть "готовой к переговорам" стороной, вернуться в международные форматы в качестве партнера и выторговать больше, чем удается добиться военным путем. Автор напоминает об опыте "Минска-2", участники которого давно не у власти, а война только расширилась. Публикуем её размышления.

Зачем россиянам переговоры? Во-первых, чтобы создавать имидж Кремля как стороны, способной заключать соглашения, и демонстрировать, будто именно Украина не хочет мира. Для этого они выдвигают требования, на которые Украина точно не согласится. видео дня

Во-вторых, чтобы добиться возвращения в различные международные форматы в статусе партнера. Это в определенной степени может легитимизировать Россию.

В-третьих, чтобы попытаться через переговоры добиться большего, чем сейчас удается военным путем. Иначе переговоры теряют для них смысл.

Пока Россия не планирует прекращать войну. Но есть вопросы, которые без договоренностей она не решит: обмен пленными, морские коридоры, прекращение наших ударов по важным для нее объектам и т. д. Поэтому ей нужна переговорная площадка.

Если бы не ежедневные гибели наших людей и разрушение страны, можно было бы, конечно, с интересом понаблюдать, как Россия обводит вокруг пальца западные страны, в частности США.

Но нам эта наивная вера в российскую договорную способность обходится слишком дорого.

Напомню: в 2015 году в переговорах с россиянами по "Минску-2" участвовали Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Их уже давно нет у власти, а Путин продолжает войну - в ещё больших масштабах.

О персоне: Анна Маляр Анна Васильевна Маляр - украинская политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель министра обороны Украины (2021–2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошла в список 25 самых влиятельных украинских военных по версии НВ.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред