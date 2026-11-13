Политолог объясняет, почему проукраинской коалиции грозит раскол и почему естественными союзниками Киева могут стать Турция, Египет и Саудовская Аравия.

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Переговоры не об Украине: Денисенко объяснил, зачем Путину европейцы / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/kremlin.ru, wikimedia.org

Политолог Вадим Денисенко считает, что переговоры с участием европейцев на самом деле не об Украине, а о том, как заставить ЕС снять санкции с РФ в обмен на гарантии безопасности. Автор объясняет, почему Путин подал свое согласие как "царский жест", чем грозит фрагментация проукраинской коалиции и почему Киеву пора жить реалиями 2026-го, а не 2022 года. Публикуем его размышления.

Почему Путин согласился на появление европейцев на переговорах. И действительно ли это хорошо для нас? 1. Просто чтобы ни у кого не было иллюзий: эти переговоры не об Украине, хотя мы как будто и в центре внимания. Это переговоры о том, как заставить европейцев снять санкции с РФ в обмен на гарантии безопасности и возможность американских компаний зайти посредниками при продаже российских товаров. И поэтому появление европейцев было предопределено. видео дня

Просто в силу слабости самих европейцев и определенной ангажированности американцев Путину удалось показать свое согласие чуть ли не как царский жест милости.

2. Европейцы пока явно не готовы к новому формату переговоров. И проблема здесь не в определении переговорщика, проблема в мандате для переговоров. Дело в том, что даже наши крупнейшие союзники имеют одновременно два противоположных мнения: они хотят завершения войны (из-за финансовых и электоральных вызовов) и одновременно хотят ее продолжения (потому что боятся агрессии РФ). Как результат, в ближайшие месяцы есть высокая угроза фрагментации проукраинской коалиции.

3. В то же время имеем классическое двоемыслие Путина, который хочет торговать с Европой и тут же говорит о сферах влияния и пугает европейцев войной. Собственно, такая позиция Путина - главный сдерживающий фактор для европейцев. Но это не останавливает, а лишь замедляет фрагментацию коалиции.

4. При этом, мне кажется, в Киеве мало кто до конца осознает смену модальности переговоров. И мы пытаемся продолжать жить по лекалам 2022 года. К сожалению, европейцы уже начали колебаться, и они не смогут жить в логике 2022 года (приезжайте все, кто нуждается, денег дадим столько, сколько нужно, Путина оставим в изоляции). Нам нужно менять стратегию и вместе с европейцами строить новую рамку красных линий. Потому что хотим мы или нет, но эти красные линии уже начинают смещаться. И теперь вопрос в том, в какой форме мы будем через 5–6 месяцев влиять на этот процесс. Как участники с правом голоса или как наблюдатели.

5. В мире достаточно много стран, которые очень опасаются того, что право сильного оформлять сюзеренитет над более слабым может стать тенденцией. И здесь нашими естественными союзниками становятся Турция, Египет, Саудовская Аравия и ряд других стран. Более того, такая постановка вопроса ломает стратегию Китая. А следовательно, повторю то, что говорил давно: нам нужно расширять шахматную доску и исходить из реалий 2026-го, а не 2022 года.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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