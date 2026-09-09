Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Зачем Путину на самом деле нужны переговоры - объясняет Виталий Портников

Виталий Портников
9 сентября 2026, 07:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Аналитик считает, что Кремль рассматривает диалог с США лишь как способ приблизить проведение трехстороннего саммита с Трампом и Си Цзиньпином.
Зачем Путину на самом деле нужны переговоры — объясняет Виталий Портников
Владимир Путин / скриншот

В конце августа - начале сентября спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, пытаясь возобновить мирные переговоры. Аналитик и лауреат Шевченковской премии Виталий Портников считает, что эти визиты не привели к реальным изменениям в позиции Кремля. В своей колонке он объясняет, почему готовность Путина к диалогу связана скорее с подготовкой трехстороннего саммита с Трампом и Си Цзиньпином, чем с намерением завершить войну. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Ещё несколько месяцев назад сама возможность возобновления переговоров между Россией и Украиной с участием американских посредников казалась скорее политической фантастикой, хотя и в Москве, и в Киеве не исключали новых визитов Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Но посредники были заняты сизифовым трудом - поиском путей урегулирования ситуации после войны с Ираном, да и в Кремле не спешили с переговорами. Стоит напомнить, что из процесса консультаций вышли не американцы и не украинцы, а именно россияне. В Москве до недавнего времени подчеркивали, что переговоры могут возобновиться только после того, как Киев выведет войска из той части территории Донецкой и Луганской областей, которая остается под контролем легитимного украинского правительства. А до тех пор Путин отказывается от любых разговоров.

Но наступил сентябрь - и посредники отправились в Москву и Киев. Хотя на урегулирование ситуации вокруг Ирана и не стоит рассчитывать. Хотя украинские войска остаются на Донбассе. И хотя продолжаются удары России по Киеву и другим украинским городам, от которых пока нелегко защититься.

видео дня

Мы понимаем, зачем Зеленскому возобновление переговоров: как глава государства, подвергшегося агрессии и разрушениям, он просто обязан искать пути к справедливому миру. И с точки зрения запросов собственного общества, уставшего от бесконечной войны, и с точки зрения интересов партнеров, которые хотели бы, чтобы Киев не отбрасывал шансов на мир.

Мы понимаем, зачем возобновление переговоров нужно Трампу, который хотел бы, чтобы его миротворческие усилия увенчались успехом и появились возможности для возобновления экономического сотрудничества с Россией.

И мы не очень понимаем, зачем возобновление переговоров Путину. Разве что российский президент и действительно обеспокоен состоянием своей экономики и хотел бы прекратить украинские удары. А как это сделать без договоренностей о мире?

Но переговоры Виткоффа и Кушнера в Москве не привели к реальным изменениям в позиции России. Поэтому готовность Путина к переговорам пока можно объяснить его привычной тактикой затягивания времени. Только сейчас, вполне вероятно, Путин тянет время не только ради Трампа, но и ради лидеров стран глобального Юга, экономических спонсоров России - председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди. Путин встречался с обоими во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. И, кстати, именно после этого тональность его заявлений заметно изменилась.

Еще одна причина, которая могла повлиять на настроение Путина, - желание российского президента встретиться с американским коллегой во время саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Понятно, что нежелание Путина встречаться с американскими посредниками и демонстрировать готовность к поиску путей к миру может помешать такой встрече. Тем более что у Путина есть и более амбициозная идея, которую после его переговоров с Виткоффом и Кушнером "выдал" советник президента России Юрий Ушаков.

Это проведение трехстороннего саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина в рамках встречи в Шэньчжэне. Для Путина такая встреча станет огромным достижением, поскольку она зафиксирует, что он является одним из лидеров современного мира и находится на одном уровне с президентом США и главой КНР. Да и Трамп, как известно, склонен к такому формату.

И вполне вероятно, что возобновление переговоров о завершении российско-украинской войны стало частью кремлевских планов по организации трехсторонней встречи - и не более того. А вот к подлинному завершению войны и переходу России к более конструктивным и реалистичным позициям визит американских посредников может не иметь никакого отношения.

Источник

О личности: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведёт популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Виталий Портников Владимир Путин мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку — первые подробности

Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку — первые подробности

08:40Украина
Путин хочет капитуляции: как диктатор использовал разговор с Трампом

Путин хочет капитуляции: как диктатор использовал разговор с Трампом

08:32Война
РФ атаковала КПП на границе с Молдовой: есть жертвы среди гражданских

РФ атаковала КПП на границе с Молдовой: есть жертвы среди гражданских

08:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

Посадка картофеля в сентябре: ирландский метод для раннего урожая

Посадка картофеля в сентябре: ирландский метод для раннего урожая

Последние новости

08:40

Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку — первые подробности

08:32

Путин хочет капитуляции: как диктатор использовал разговор с Трампом

08:20

РФ атаковала КПП на границе с Молдовой: есть жертвы среди гражданскихФото

08:01

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

07:25

РФ ударила по Днепру, разрушены дома и загорелся склад: есть раненыеФото

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
07:04

Зачем Путину на самом деле нужны переговоры — объясняет Виталий Портниковмнение

06:54

Взрывы и пожар в Новороссийске: что известно об атаке на ключевой порт РФ

05:55

Пономарев удивил признанием об исчезнувшей Марие Яремчук: "Она отказалась"

05:31

Их уже не купить: какие культовые продукты времен СССР навсегда исчезли с полок

Реклама
05:00

Новая страница в жизни: четыре знака зодиака окажутся под счастливой звездой

04:42

Почему всё больше дачников делают отверстия в земле — результат будет виден веснойВидео

04:16

Запас на случай ЧС: как законсервировать воду в банках на десятилетияВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке улыбающейся девушки за 42 с

03:41

Даже наклоняться не нужно: европейский способ быстрого уничтожения сорняковВидео

02:49

Для чего в холодильнике оставляют миску с солью: трюк решает назойливую проблему

01:44

Германия и Польша помогут Украине с ПВО: детали пакета поддержки

01:12

Три месяца рождения, для которых осень 2026 года станет судьбоносной

00:23

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

08 сентября, вторник
23:55

Фасоль сварится в несколько раз быстрее: что нужно добавить во время варки

23:33

Ползает по деревьям и сворачивается в шарик: в лесах найден необычный обитатель

Реклама
23:07

США изменили подходы к прекращению войны в Украине — в МИД раскрыли подробности

22:54

Сын принца Уильяма повзрослел и стал его копией

22:50

Стеклянные душевые кабины теряют популярность: какую дешевую замену выбирают в 2026

22:33

София Ротару мощно отреагировала на обстрел Киева

22:31

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

21:56

Сын Пономарева засветил свою девушку на публичном мероприятии

21:35

Больше площади Одессы: ВСУ под Лиманом освободили более 200 км² территории

21:32

Запад Украины под угрозой: в ГУР предупредили об испытаниях новой баллистики РФ

21:28

Борщ потеряет цвет и вкус: что кладут первым — капусту или картофель

21:07

Сдвинется ли переговорный процесс с места: что изменил визит Уиткоффа и Кушнера

20:59

Больше никакой плесени и засыхания: куда положить чеснок для длительного хранения

20:36

Трудный период осенью 2026 года: четыре знака зодиака ждут испытания

20:32

Украина заказала почти 1000 ракет для Patriot: Хмара раскрыл просьбу к союзникам

20:15

Путин отверг мирный план США: Bloomberg раскрыл новые планы Кремля на Украину

19:44

Хит 1971 года, покоривший поколения: история песни "Stairway to Heaven"Видео

19:41

Гороскоп Таро на завтра 9 сентября: Овнам - не сдаваться, Ракам - давать

19:30

Зелёные перцы массово краснеют: секрет сентябрьской подкормки кустовВидео

19:29

Секрет пышного цветения: что нужно насыпать в лунку при посадке тюльпанов

19:12

Малоизвестный трюк с фруктами: картофель не прорастет и не сморщится месяцами

19:10

Россия меняет цель: Коваленко о новом скандальном заявлении Лавровамнение

Реклама
19:05

Ситуация обостряется: враг продвинулся сразу на 3 горячих направлениях фронта

18:49

Путин может согласиться на перемирие, названы сроки: что ему предложили США

18:38

9 сентября нельзя конфликтовать и гадать: какой церковный праздник

18:28

Эксперты советуют выбрасывать мокрую туалетную бумагу в сад — для чегоВидео

18:22

Пельмени получатся гораздо вкуснее и ароматнее: что добавить в воду во время варки

17:34

Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

17:33

Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

17:28

Коричневый налет на противне исчезнет без трения: какая простая смесь справится сама

17:27

Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

17:26

Ссоры и бедность: три места, где нельзя хранить хлеб

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять