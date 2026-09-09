Зачем Путину на самом деле нужны переговоры — объясняет Виталий Портников

Аналитик считает, что Кремль рассматривает диалог с США лишь как способ приблизить проведение трехстороннего саммита с Трампом и Си Цзиньпином.

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Владимир Путин / скриншот

В конце августа - начале сентября спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, пытаясь возобновить мирные переговоры. Аналитик и лауреат Шевченковской премии Виталий Портников считает, что эти визиты не привели к реальным изменениям в позиции Кремля. В своей колонке он объясняет, почему готовность Путина к диалогу связана скорее с подготовкой трехстороннего саммита с Трампом и Си Цзиньпином, чем с намерением завершить войну. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Ещё несколько месяцев назад сама возможность возобновления переговоров между Россией и Украиной с участием американских посредников казалась скорее политической фантастикой, хотя и в Москве, и в Киеве не исключали новых визитов Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Но посредники были заняты сизифовым трудом - поиском путей урегулирования ситуации после войны с Ираном, да и в Кремле не спешили с переговорами. Стоит напомнить, что из процесса консультаций вышли не американцы и не украинцы, а именно россияне. В Москве до недавнего времени подчеркивали, что переговоры могут возобновиться только после того, как Киев выведет войска из той части территории Донецкой и Луганской областей, которая остается под контролем легитимного украинского правительства. А до тех пор Путин отказывается от любых разговоров.

Но наступил сентябрь - и посредники отправились в Москву и Киев. Хотя на урегулирование ситуации вокруг Ирана и не стоит рассчитывать. Хотя украинские войска остаются на Донбассе. И хотя продолжаются удары России по Киеву и другим украинским городам, от которых пока нелегко защититься.

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Мы понимаем, зачем Зеленскому возобновление переговоров: как глава государства, подвергшегося агрессии и разрушениям, он просто обязан искать пути к справедливому миру. И с точки зрения запросов собственного общества, уставшего от бесконечной войны, и с точки зрения интересов партнеров, которые хотели бы, чтобы Киев не отбрасывал шансов на мир.

Мы понимаем, зачем возобновление переговоров нужно Трампу, который хотел бы, чтобы его миротворческие усилия увенчались успехом и появились возможности для возобновления экономического сотрудничества с Россией.

И мы не очень понимаем, зачем возобновление переговоров Путину. Разве что российский президент и действительно обеспокоен состоянием своей экономики и хотел бы прекратить украинские удары. А как это сделать без договоренностей о мире?

Но переговоры Виткоффа и Кушнера в Москве не привели к реальным изменениям в позиции России. Поэтому готовность Путина к переговорам пока можно объяснить его привычной тактикой затягивания времени. Только сейчас, вполне вероятно, Путин тянет время не только ради Трампа, но и ради лидеров стран глобального Юга, экономических спонсоров России - председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди. Путин встречался с обоими во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. И, кстати, именно после этого тональность его заявлений заметно изменилась.

Еще одна причина, которая могла повлиять на настроение Путина, - желание российского президента встретиться с американским коллегой во время саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне. Понятно, что нежелание Путина встречаться с американскими посредниками и демонстрировать готовность к поиску путей к миру может помешать такой встрече. Тем более что у Путина есть и более амбициозная идея, которую после его переговоров с Виткоффом и Кушнером "выдал" советник президента России Юрий Ушаков.

Это проведение трехстороннего саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина в рамках встречи в Шэньчжэне. Для Путина такая встреча станет огромным достижением, поскольку она зафиксирует, что он является одним из лидеров современного мира и находится на одном уровне с президентом США и главой КНР. Да и Трамп, как известно, склонен к такому формату.

И вполне вероятно, что возобновление переговоров о завершении российско-украинской войны стало частью кремлевских планов по организации трехсторонней встречи - и не более того. А вот к подлинному завершению войны и переходу России к более конструктивным и реалистичным позициям визит американских посредников может не иметь никакого отношения.

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведёт популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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