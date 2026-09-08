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Россия меняет цель: Коваленко о новом скандальном заявлении Лаврова

Андрей Коваленко
8 сентября 2026, 19:10
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Руководитель ЦПД объясняет, почему ставка Кремля на ультраправых в Германии, Франции и Польше обречена на провал.
Россия меняет цель: Коваленко о новом скандальном заявлении Лаврова
Лавров и новое заявление о Западе / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Ультраправая партия AfD одержала убедительную победу на выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт, получив 39 из 83 мест в парламенте. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объясняет, почему этот рост пророссийских настроений даёт Кремлю иллюзорную надежду на раскол Евросоюза - и почему даже приход ультраправых к власти не гарантирует Путину реальных уступок со стороны новых политических элит. Публикуем его анализ.

На выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт победили ультраправые из партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Они получили 44,3% голосов избирателей. Таким образом, AfD займет 39 депутатских мест.

Число сторонников дружбы с Россией в Германии, как и ожидалось, растет, и это дает Путину надежду на развал ЕС. Диверсии в Германии, часть из которых имеет лишь медийный эффект, направлены исключительно на политическую цель - обвал рейтингов нынешних политических элит для их замены ультраправыми.

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А впереди ещё выборы во Франции, в Польше.

Путин не намерен заканчивать войну. Более того, он стремится все активнее угрожать ее переносом на территорию ЕС в надежде, что нежелание европейцев воевать приведет к скорой смене политических элит на лояльные к России, и таким образом РФ удастся остановить европейскую поддержку Украины и сегментировать Евросоюз.

Ошибочность такой теории очевидна. Ультраправым нужны российские ресурсы, но ультраправые не хотят видеть Россию в Европе, потому что наличие политических интересов России гарантирует разрушение всего, на чём питаются ультраправые. Поэтому они, даже если и придут к власти, будут водить Путина за нос. И будут максимально не допускать политические интересы России в Европу.

Лавров и нацизм - это как болезнь. Заметил, что сейчас эту шарманку про нацистов Россия начала использовать в отношении Германии.

К сожалению, в 2022 году, когда можно было быстро демонтировать режим Путина, Европа думала о том, как избежать войны. Затем начала думать о том, чтобы война не дошла до их территории. Хотя когнитивная и диверсионная составляющая уже давно присутствовала на ней. Сейчас агрессия РФ становится ещё более открытой, и основная ставка делается на политический демонтаж нынешних элит, которые не хотели замечать эту агрессию у себя под носом.

Печально. А ведь можно было уже давно жить без путинизма и войны, вопрос с РФ можно было решить вместе за год. Теперь придётся решать в течение десятилетий. Всё равно придётся.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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