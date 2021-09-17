Зачем Путин проводит выборы в России

Путин проводит выборы по нескольким причинам/ Reuters

В России проходят выборы в Государственную думу. Независимые социологические службы, которые в России имеют статус иностранных агентов, дают "Единой России" всего 42-46% голосов, но нет сомнений, что избирательная комиссия нарисует привычные 65-70%.

Все понимают, что нынешний режим власть никогда не отдаст. И всякие выборы - это не более, чем профанация.

Но зачем тогда Путин проводит выборы?

В самом деле - зачем? Ведь Россия - это персоналистская диктатура, а власть при таком режиме получают не на выборах, а в результате выбора преемника, как Ельцин в свое время выбрал и передал власть Путину. А сам Путин, по слухам, из-за тяжелой болезни готовится передать власть своему преемнику.

Так зачем в течение последующих 20 лет Путин проводил выборы?

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На то есть несколько причин.

Читайте такжеПутин превращается в посмешище1. Во-первых, это традиция. После распада СССР в России при Ельцине была установлена демократия, были политические партии и реальные выборы, и Путин уже не мог взять да и отменить выборы, хотя уже в 2005 году в России была полностью свернута демократия и установлена личная диктатура Путина.

2. Во-вторых, контролируемые, чисто формальные выборы создают видимость народовластия и придают власти Путина дополнительную легитимность. Дополнительную, но далеко не основную. Главная легитимность Путина зиждется на вере населения в исключительные качества своего политического лидера. Если вера исчезнет, то режим Путина сразу же рухнет.

3. В-третьих, известно, что капитал неохотно идет в не электоральные авторитарные режимы, где совсем нет выборов, так как считается, что подобные режимы внутренне крайне нестабильны, а инвестиции в эти страны рискованны. Поэтому крайне желательно изображать конкурентные выборы.

4. В-четвертых, это внешний контекст. Подавляющее большинство стран в мире сейчас (126 из 196) - это электоральные демократии, поэтому проведение формальных выборов - это, если угодно, пропуск в современный мир и доступ к современным технологиями, капиталам и рынкам.

5. В-пятых, наличие декоративных выборов - это самый надежный способ передать власть преемнику, и при этом избежать эксцессов при передаче власти.

Читайте такжеПутин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасен6. В-шестых, выборы позволяют Путину пригласить в Думу часть тихой, прикормленной оппозиции, которая не представляет опасности для власти, но может служить демократической ширмой и не позволит этой оппозиции радикализироваться.

7. В-седьмых, если выборы, как показано выше, полезны и необходимы, то тогда надо проводить их с пользой. Выборы в России позволяют обеспечить мобилизацию общественной поддержки вокруг своего лидера за счет полного контроля над СМИ, нагнетания истерии и оболванивания населения в период выборов.

Вот основные причины, объясняющие, зачем в России проводятся декоративные выборы.

А зачем проводятся выборы в Украине?

Тут все по-другому. Не лучше, а именно по-другому. Они такие же бесполезные, как и в России, с точки зрения влияния общества на общественные процессы и реальную политику, но об этом в следующий раз.