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Зачем Путин клянчит оружие у корейского пельменя

Юрий Радухин
14 сентября 2023, 06:22
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Путин во Владивостоке почти на коленях уговаривает своего брата по мозгу и "выдающегося" деятеля современности Ким Чен Ына.
Путин и Ким Чен Ын
Путин и Ким Чен Ын / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Неуправляемое мясо в касках без оружия.

Когда мы слышим от должностных лиц админитрации президента Байдена следующее: "За полтора года войны ВСУ уничтожили 50%" второй армии мира", мы понимаем что эта армия вторая только в украинской войне!".

Конгрессмен Линси Грэмс, личный друг покойного Джо Маккейна, сделал важное уточнение: "Чтобы уничтожить 50% армии рф, США понадобилось лишь 2% военного бюджета США. Очень выгодные, привлекательные инвестиции, которые Вашингтон обязан только наращивать". Утверждает представитель американского народа от республиканцев в нижней палате Конгресса.

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Но никто из должностных лиц Белого дома и Конгресса не раскрывает суть: структуру разрушений 50% российской орды. Потому что только так возможно понять современное реальное состояние Орды в их Генштабе и на фронте.

ВСУ удалось уничтожить почти весь кадровый потенциал элитных подразделений российской армады. Поэтому на фронте сейчас воюет исключительно мясо в касках.

Также уничтожен почти весь офицерский состав среднего и низшего звена управленческой вертикали армии.

Не говоря уже о сержантах, ротных и т. и... воюющих непосредственно на фронте.

То есть это важнейшее звено кожнов армии, потому что только эти люди делают армию управляемой.

Также, чтобы обновить кадровую армию нужны годы обучения.

Уничтоженное оружие - это долгий разговор. Но Путин сегодня во Владивостоке почти на коленях уговаривает своего брата по мозгу и "выдающегося" деятеля современности Ким Чен Ына... лидера страны самой "передовой" экономики мира... предоставить России старое поржавевшее оружие советских образцов.

Не так давно остановили корабль, который вез старые ракеты из КНДР в Россию. Их передали для использования ВСУ. Но осторожный Залужный приказал сначала ракеты испытать на полигоне. Из 10 выпущенных ракет 9 разорвались во время выстрела еще на ракетных установках. Тоже старых. Хорошо что наши ребята их испытали на полигоне, выполняя все предохранители правил безопасности.

На фронте во время боя у оккупантов не будет такого времени. Оружием людоеда Ына другой людоед Пу будет убивать своих оккупантов бракованным хламом ракет советского образца 50-60 лет.

Просто замечательно, что Кремль получает оружие от КНДР!

Армада россиян на 100% испытывает острейший дефицит вооружения. Все арсеналы налично опустошены. Если Кремль уже клянчит оружие у корейского пельменя, экономика и ВПК которого отличаются "самыми передовыми" современными технологиями... так о какой армии оккупантов вообще может идти речь?!

Когда американцы говорят: "Уничтожено 50% второй армии мира" ... на мой взгляд следует подчеркнуть: за 19 месяцев войны преступная военная группировка кремля превращена ВСУ в неуправляемое стадо мяса в касках почти не вооружено!

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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война в Украине Ким Чен Ын Владимир Путин Юрий Радухин
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