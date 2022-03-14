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Зачем Путин хочет прислать арабов и африканцев в Украину

Сергей Климовский

Блогер, кандидат исторических наук

14 марта 2022, 14:18

Кремль предвидит скорое исключение РФ из ООН, а потому спешит создать себе группу поддержки среди правительств африканских стран.

Владимир Путин
Войска Путина готовят спецоперацию возле границы с Украиной / Reuters

В Кремле очень обеспокоены перспективой исключения РФ из ООН, и чтобы оттянуть её, стали совсем неразборчивы в своей лжи и стремлении очернить Украину. Этим Кремль также хочет оправдать своё нападение на Украину, как внутри РФ, так и на международных площадках, включая ООН. Если при авторитарном режиме в РФ это ему более-менее удаётся, то вне её у Кремля успехов мало.

Совбез ООН согласился с требованием РФ собраться 11 марта и обсудить выдуманную ею тему о якобы 30 лабораториях США в Украине по созданию и производству биологического оружия для уничтожения лиц со славянскими генами. Рашисты напрочь забыли о том, что исследованиями давно установлено – в геноме жителей РФ доминируют угро-финские гены, до 90% в отдельных регионах, а не славянские. Чиновники ООН об этом тоже забыли или не знают, поэтому не стали успокаивать РФ, что ей бояться нечего. Вместо этого сказали, что у них нет данных о таких программах и лабораториях и попросили их показать. То, что показал представитель РФ в ООН Небензя никого не убедило, поскольку имело вид околесицы. В результате по заявленной РФ теме в Совбезе даже не стали голосовать, чем лишили её возможности наложить вето.

Зато Украина, США и чиновники ООН наговорили РФ много неприятного по поводу варварства ведения ею войны в Украине. Дружно осудили бомбардировку РФ роддома в Мариуполе, факт которой Лавров признал 10 марта, выступая после переговоров с Кулебой в Турции. Лавров тогда оправдывал её тем, что рожениц и детей в здании якобы не было, а в неё укрылся батальон "Азов". По данным Лаврова, теперь в каждом селе Украины находятся бесконечные батальоны "Азов" и "Айдар", состоящие из "укронацистов". С этими двумя батальонами 146-тысячная армия вторжения России и воюет уже 18 дней, но никак не может их победить. Для справки, оба эти батальона были сформированы летом 2014 г. в основном из русскоязычных жителей Донбасса.

Однако позиция Кремля по бомбардировке роддома в Мариуполе резко изменилась на заседании Совбеза ООН 11 марта. Представитель РФ в ООН Небензя опроверг Лаврова и заявил, что воздушно-космические силы России вообще роддом не бомбили, а фотографии разрушений в нем постановочные. После всех этих слов рашист Небензя может улететь из Нью-Йорка только в Гаагу, если не успеет сбежать в Мексику, которая ещё не прекратила авиарейсы в Москву.

Международному уголовному суду в Гааге, открывшему дела о военных преступлениях России в Украине и о геноциде ею украинцев, сейчас некого допрашивать, и его прокуроры будут рады пообщаться с Небензей. Когда из Польши в Гаагу вернутся их коллеги, уехавшие за сбором информации по этим делам, допрос Небензи пойдёт энергичней. Лавров, постоянно требующий деукраинизации Украины и называющий это "денацификацией", исподтишка мстит Небендзи за отказ продолжать врать о батальоне "Азов", засевшем в мариупольском роддоме.

Москва не проявила оригинальность с секретными биологическими лабораториями США в Украине. Перед нападением на Грузию и после него она тоже надрывно кричала о таких лабораториях в Грузии. Но тогда Москва проявила некоторый полёт фантазии и говорила, что США разводили в Грузии специальных комаров, которые кусают людей и заражают их малярий. Грузин, азербайджанцев и армян такие комары не кусали, а кусали только граждан РФ, видимо, успев перед этом потребовать у них паспорт. О том, что эти комары умеют ещё и распознавать гены человека, Россия тогда не заявляла. Эти комары были одним из пунктов в оправдании нападения России на Грузию в 2008 г. Но Совбез ООН по поводу российского бреда о комарах заседания не проводил, ввиду его очевидности. Бред о комарах, остался в основном для внутрироссийского пользования.

Читайте такжеПочему не стоит рассчитывать на "группу табакерочников" в РоссииТема о секретных биологических лабораториях США в Грузии, Украине и ещё десятке стран тоже будет жеваться и проглатываться только гражданами России и её зарубежными агентами. В ООН она де-факто похоронена. В приоритете у Кремля другая тема: "В Украине негров бьют!". Число постов в соцсетях на эту тему, вероятно, превышает число африканцев, живших в Украине до нападения на неё России. Возможно, украинские женщины, убегающие с детьми в ЕС от нашествия рашистов, успели даже дважды поколотить и оскорбить каждого такого африканца, едущего вместе с ними.

Кремль правильно предвидит скорое исключение РФ из ООН, а потому спешит создать себе группу поддержки среди правительств африканских стран традиционно подверженных коррупции. Но мало дать им взятки, надо дать им ещё и пусть фиктивное, но основание не голосовать за исключение РФ из ООН. Клич "В Украине негров бьют!" вполне подходит для этого, но его нельзя строить только на сетевых слухах и сплетнях. Поэтому России нужны реальные трупы африканцев и арабов в Украине, и для их получения в белорусском городке Малорита сейчас ведётся подготовка такой спецоперации.

Районный центр Малорита в Брестской области в 20 км от границы с Украиной, куда уже свозят людей с тёмным цветом кожи, выбран не случайно. Если двигаться по автотрассе от границы в Украину через село Пища, то вскоре можно попасть в клин территории Беларуси между Украиной и Польшей с сёлами Томашовка, Орехово, Комаровка и Селяхи. Этот клин шириной 3-4 км и длиной 15 км - продукт национальной политики Сталина и коммунистов по вбиванию клиньев между народами. В результате, чтобы из белорусской Малориты попасть в белорусскую Томашовку надо проехать 19 км по территории Украины и дважды пересечь украинско-белорусскую границу. Из Томашовки до польского Влодава за рекой Буг около 2 км лесом. Если Буг ещё не оттаял, то сирийские мигранты из Малориты могут перейти его по льду и войти в Польшу там, где их меньше всего ждут её пограничники.

Операцию, которую готовят спецслужбы РФ в Малорите, можно реконструировать так. Темнокожие мигранты хотят перейти Буг, чтобы попасть в Польшу, а оттуда куда-нибудь ещё в ЕС. Это будет её легендой-прикрытием. Но злые украинские пограничники почему-то не выпускают их из гостеприимной Беларуси. Пограничники не только бьют и выталкивают добрых мигрантов назад в Беларусь, но и убивают нескольких. Если злые украинцы никого не убью, несмотря на то, что добрые мигранты будут вооружены, то за них это сделают сами мигранты, или белорусские и российские спецслужбисты. Костяк этой группы мигрантов будет состоять из боевиков Асада, о прибытии которых в Россию для войны с Украиной уже радостно трубят московские СМИ. Несколько африканцев и лиц других этносов включат в эту группу именно в должности трупов, убитых злыми украинцами, и Небензя получит по электронной почте их посмертные фотографии для предъявления в ООН.

Читайте такжеПанический страх Беларуси: почему Украина выиграет войну с ЛукашенкоНо спецслужбы РФ вряд ли ограничатся только этим. Добрые мигранты из Сирии, стреляя из автоматов, постараются прорваться через заслон из злых украинских пограничников, и добраться до белорусского клина в селе Томашовка. По пути они подожгут украинское село Пища, чтобы их преследовали. Украинская полиция, пограничники и тероборона, преследуя их неизбежно выйдут к околицам Томашовки, от которых до границы с Украиной всего-то 1,5 км по автотрассе. Лукашенко радостно хлопнет в ладоши и будет долго кричать: "Я же предупреждал, что Украина планировала напасть на Беларусь".

Не исключено, что в ходе этой операции боевики Асада могут открыть из Томашовки автоматный огонь и по территории Польши, чтобы вызвать оттуда ответ. Лукашенко тогда сможет сказать, что он ещё знал и предвидел нападение Польши на Беларусь, но не хотел об этом рассказывать. Слишком интересная география в районе Малориты, что спецслужбы РФ ограничились только несколькими трупами африканцев на белорусско-украинской границе и не попытались выжать из неё максимум возможного. Но эту операцию легко может скомкать или полностью сорвать арест Небензи и высылка его в Гаагу по запросу Международного уголовного суда. На пожизненное заключение себе Небензя уже наговорил предостаточно.

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