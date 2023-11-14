Зачем оккупанты штурмуют Авдеевку

Вспомнили по принципу – инициатива наказуема и отправили донбаситов штурмовать Авдеевку.

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Авдеевка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Активные попытки оккупантов с начала октября окружить и захватить Авдеевку имеют несколько отнюдь не глобальных причин и это не улучшение переговорной позиции. При определённых обстоятельствах в Кремле могут спокойно отказаться от идеи захватить её и заявить, что им не очень была нужна эта Авдеевка.

На рубеже мая-июня донецкие коллаборанты пару раз вбросили в информпространство идею – главный удар ВСУ будет в направлении Донецка. Тогда не только в Украине, но и в РФ пытались вычислять, где будет главный удар, а где – отвлекающие. Если в Украине никто не писал о наступлении на Донецк, то донбаситы о нём мечтали и хотели убедить в этом московитов, чтобы те нанесли встречный удар. Но шойгу с герасимовым на это не повелись. Однако, к сентябрю ситуация изменилась.

Эта идея у донецких коллаборантов возникла из-за их глубокой обиды на московских оккупантов. В 2022 г. эти коллаборанты дважды – 21 февраля и 21 сентября открывали шампанское по случаю присоединения Донецка к РФ, но к весне 2023 г. фронт как был возле города, так и оставался. Из-за этого у коллаборантов есть ощущение, что Москва второй раз с 2014 г. их отдонбасила – развела как и кинула.

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В 2014 г. они открыли двери и впустили войну в дом, полагая, что война будет лёгкой и недолгой, что армия РФ быстро дойдёт до Львова и они смогут снова мародёрствовать по всей Украине как во время президентства Овоща Донецкого. Ради этого они были готовы стерпеть многое и называть себя не то что россиянами и донбаситами, но даже хазарами и печенегами. Они самоуверенно полагали, что будут вилять Москвой как хвост собакой, ибо нужны ей. Но Москва быстро объяснила – кто и кем будет вилять. В итоге донбаситы стиснули зубы и восемь лет вибрировали по командам Кремля на трети Донецкой области.

В феврале они решили: их планы 2014 г., наконец, сбудутся, но опять случился яркий облом. За год фронт возле Донецка и Горловки почти не шевельнулся, но прилёты стали не фейковыми, а настоящими. Это не "бомбили Донбасс", как в Соледаре и Бахмуте, но на размышления наводило. Более того, донбаситы стали глубже ощущать себя абхазами в Абхазии после её, так сказать, "освобождения" армией РФ. С той разницей, что вместо армян к ним хлынули для занятия бизнесом кавказцы и жители Центральной Азии. А так, всё как в Абхазии – русские рулят. Но самым зримым достижением "русского мира" стало исчезновение в Донецке воды в кранах.

К счастью для донбаситов с конца 2022 г. все в мире заговорили о грядущем большом наступлении ВСУ и стали строить планы. Донбаситы, вероятно, сначала офигели от этой перспективы, но после полгода разговоров поняли, что это удобный случай попробовать ещё раз повилять Москвой. Однако, тогда из этого ничего не вышло, поскольку шойгу с герасимовыв больше всего на свете боялись проспать наступление ВСУ и не угадать, где будет главный удар. То, что он будет точно не в направлении Донецка, было настолько всем ясно, что это всерьёз не обсуждали даже в соцсетях.

Поскольку к сентябрю в Кремле поняли, ни большого наступления ВСУ, ни больших и официальных переговоров не будет, то шойгу получил 27 сентября публичный приказ от "путина" провести где-нибудь в Украине локальное наступление на своё усмотрение и с учётом мнения штаба герасимова. Тут шойгу с герасимовым и вспомнили о донбаситах и их просьбе отодвинуть немного фронт от Донецка.

Вспомнили по принципу – инициатива наказуема и отправили донбаситов штурмовать Авдеевку. По данным карты DeepState, с юга Авдеевку пытаются захватить батальоны "Сомали", "Пятнашка" и другие подразделения, сформированные из коллаборантов. С севера наступает смесь из коллаборантов и оккупантов. Шойгу весь год логично держал в Донецке именно отряды из коллаборантов, избавляясь от проблем с расквартированием. Они ездили из дому на фронт как на работу и в казармах не скапливались. Воевать возле дома они тоже были лучше мотивированы, чем буряты. Сидели бы себе тихо как сидели, но сами напросились на штурм Авдеевки.

У шойгу причин беречь их не больше, чем причин беречь российских зеков. Когда РФ придётся вывести войска из Украины, то коллаборанты логично уйдут с оккупантами, что не особо радует Кремль. Не радует, так как уйдут они с обидой на вяликую Россию, пусть и скрытой глубоко внутри. Сами они отставки путина или того, кто на его месте будет, требовать не станут, но у них будут веские причины присоединиться к тем, кто захочет сменить власть в кремле. Не только из обиды и жажды реванша, но и в целях повышения своего статуса и финансового положения.

Это как карабахский клан в Армении, долго удерживавший власть. "Донецкий клан" власть в Москве в одиночку не захватит, но охотно поможет сделать кому-то. Если не в Москве, то в Ростове и в других местах. Особенно, когда начнётся процесс распада РФ. Поэтому, с точки зрения Кремля, чем меньше донбаситов уйдёт в РФ, тем лучше. Это не означает, что шойгу обязан положить всех их вокруг Авдеевки, но как политик должен держать это в уме как долгосрочный фактор. Тем более, что фактор может оказаться не таким отдалённым, как представляется.

Авдеевка – идеальное место для численного сокращения донбаситов. Их никуда не надо перемещать, даже под Бахмут и Угледар, и ничего объяснять им не надо. Сами вызвались. С точки зрения подвоза боеприпасов, топлива, вывоза раненых и другой логистики тоже всё идеально и давно отлажено. Можно даже после боя в кафе посидеть. По Донецку пока мало прилетает, но в случае усиления давления на Авдеевку это может измениться. Шойгу перспектива роста прилёт не сильно беспокоит, так как этим займутся пропагандисты и опять расскажут, как уже не восемь, а десять лет "домбят Бамбасс".

Для герасимова это тоже идеальное место, поскольку в Авдеевке он, наконец, сможет осуществить охват с флангов и сделать "котёл". До сих пор ему не удалось устроить ни одного классического "котла" ни в Бахмуте, ни в Соледаре, ни где-либо ещё. "Котёл" получился только в Мариуполе, но не по его замыслу, а усилиями выдающегося деятеля, о котором Саймон Шустер и Дмитрий Быков, вовремя уехавшие из Москвы, пишут книги. Отсутствие "котлов" для герасимов, как наследника Жукова, – это позор, но рельеф и общая ситуация вокруг Авдеевки, позволяют ему попробовать всё исправить.

Совокупность этих причин и привела к тому, что шойгу с герасимовым решили сейчас сконцентрироваться на Авдеевке и превратить её в битву года. Объяснить это желанием Кремля якобы улучшить свою переговорную позицию нельзя, так как официально с ним никто переговоров не ведёт, а если они начнутся, то возможны всего два варианта.

Первый – РФ придётся вывести свои войска, и тогда зачем ей Авдеевка, если придётся уйти из Донецка. Второй – войну поставят на паузу и линия фронта останется где есть. В этом случае Авдеевку целесообразней не захватывать, чем захватывать, неся достаточно большие потери. За месяц боёв, как сообщил Залужный, враг потерял под Авдеевкой более ста единиц бронетехники и свыше 10 тыс. солдат. Так как Авдеевка не взята, то явно, это не предел. В случае паузы без Авдеевки можно всегда заявить, что Авдеевка – это тоже РФ и возобновить войну. Но и без Авдеевки в Москве столько записали из земель Украины в состав РФ, что им ещё воевать и воевать. Поэтому могут пока обойтись и без Авдеевки, но зачем-то упорно хотят захватить этот город, не считаясь особо с потерями.

Похоже, что помимо собственной заинтересованности шойгу и герасимова в Авдеевке, а также в интересе к ней донбаситов и интереса Кремля к их утилизации, на ситуацию ещё влияют и выборы в РФ. Пропагандисты вряд ли смогут убедительно продать расиянцам взятие Авдеевки как грандиозное достижение. Само название Авдеевка мешает этому, так как вызывает ассоциацию с селом, а не городом. Поэтому расчёт впечатлить избирателя в РФ минимальный, особенно, чем дальше от Украины живёт это избиратель. Впечатлить её взятием можно только жителей оккупированных районов Украины и то, преимущественно в Донецке и соседних с ним городах.

Первое, самое реальное, – в Кремле срабатывает инерция советского мышления, когда под выборы нужны были какие-то достижения. Высокие объёмы надоев и выплавки стали нарисовать было легко, а проверить невозможно. Но во время войны нужны совсем другие достижения и их стремятся создать.

Второе – путин в выборах участвовать не будет и тогда действительно важно, что нарисуют в бюллетенях на оккупированном Донбассе, так как "донецкий клан" может включиться в борьбу двух претендентов за власть. Включиться в стиле марша пригожина на Москву или объявить о восстановлении границ "Донецкой народной республики" до Дона во имя исторической справедливости и для удобства их охраны. Никто не против ДНР с центром в том Донецке, который изначально был Донецком, а не Юзовкой. Вечно московиты всё запутывают своими переименованиями.

Сейчас никто не может уверенно сказать, захватят оккупанты Авдеевку или нет, но есть мнение – это может оказаться их последним крупным наступлением в Украине и не только в уходящем году.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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