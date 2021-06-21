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Зачем Моргенштерн пошел войной на СБУ

Денис Гороховский

политэксперт

21 июня 2021, 06:30

В действиях артиста есть коммерческая составляющая, поскольку в ряде городов РФ еще действуют карантинные ограничения, а украинский рынок – большой и платежеспособный.

Моргенштерн
Моргенштерн хочет оспорить в суде запрет СБУ на въезд в Украину / Instagram

Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд в Украину. В первую очередь, такие меры предпринимаются ради хайпа. Объективно, Моргенштерн на сегодня - один из самых медиазначимых звезд российской эстрады. За последнее время он получил бешеную цитируемость как в российских СМИ, так и в украинских и белорусских, где и живет его целевая аудитория. И если ему удастся создать прецедент - снять с себя запрет или отсудить какую-то компенсацию у Украины - это будет еще одной волной хайпа для него. Потому что, несмотря на его популярность, его аудитория ограничена по возрасту и с помощью медиацитируемости он ее расширяет, увеличивая возрастной ценз.

Однако вероятность оспаривания запрета крайне мала. Потому что Моргенштерн подал иск в украинский суд и если он примет решение в пользу артиста, а не СБУ, оно будет условно угрожать национальной безопасности, так как и СБУ, и СНБО при внесении очередного артиста в санкционный список руководствуются именно угрозой нацбезопасности.

Чем конкретно Моргенштерн может угрожать – это, конечно, загадка. Другой вопрос – въезжал ли он в оккупированный Крым. Если это так, то у суда будут формальные причины для отказа, так как де-юре он нарушал законодательство Украины. Но независимо от результата, за ним могут последовать и другие российские артисты, которым запрещен въезд. Потому что артистов, которые желают приехать в Украину, как с рабочими визитами, так и с личными, достаточно и подобные прецеденты могут им показать, как себя вести в дальнейшем.

Кроме того, в подобных действиях есть коммерческая составляющая. Во многом потому, что в ряде крупных городов России все еще действуют карантинные ограничения по проведению массовых мероприятий. А украинский рынок – достаточно большой, а главное – платежеспособный, потому на открытии украинского рынка путем отмены запрета Моргенштерн и его коллеги по сцене могут банально заработать.

Читайте такжеВ Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в УкраинеТем более, что конкуренция российских артистов с украинскими несоизмерима – у нас не так много артистов, которые по уровню популярности могут состязаться с российскими звездами и при этом иметь возможность свободно выступать в Украине. В последние 7 лет украинский рынок был искусственно ограничен и большинство российских артистов не могли к нам заехать в силу политических причин, а с другой стороны, из-за коронавируса в последний год у нас в принципе не проводилось никаких мероприятий и концертов. Но люди хотят шоу, а обеспечить его могут, к сожалению, те немногие артисты, которые выступают в России, тогда как для внутреннего пользователя у нас все очень скромно.

Денис Гороховский, политический эксперт, специально для Главреда

санкции СБУ запрет на въезд Денис Гороховский Моргенштерн
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