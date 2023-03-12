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Зачем Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников

Валерий Карбалевич

белорусский политолог

12 марта 2023, 06:20
Cтрах революций и переворотов существует у любого авторитарного правителя. Особенно этот страх усилился после событий 2020 года.
Александр Лукашенко
Карбалевич объснил, зачем Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников / сайт Кремля

В Беларуси сегодня происходят массовые политические репрессии. Кстати, в связи с этим событием в Мачулищах Лукашенко дал очередную команду "зачистить всех". В Беларуси постоянно происходят суды над политическими противниками, причем по политическим делам дают большие сроки, от 10 до 20 лет.

Это – некая эволюция тоталитарного режима в авторитарный. Одним из элементов этого ужесточения является изменение белорусского законодательства, которое движется в сторону криминализации не только оппозиционной деятельности, но и всего, что связано с инакомыслием. Ведь сегодня в Беларуси за критические комментарии в социальных сетях или даже просто за "лайки" людей сажают в тюрьму, как и за подписку на независимые СМИ в своих телефонах (а в Беларуси почти все такие медиа объявлены экстремистскими формированиями).

В рамках этого процесса и был принят новый закон, где за измену государству чиновникам и представителям силового блока грозит смертная казнь. Причем "измена Родине" в Беларуси трактуется очень широко. По этой статье уже судили журналистов, которые критиковали Лукашенко.

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Почему это касается именно чиновников? Условием существования нынешнего режима является лояльность госаппарата. Именно это позволило Лукашенко удержать власть в 2020 году в момент острейшего политического кризиса. И Лукашенко очень болезненно воспринимает, когда какие-то чиновники или представители силовых структур вдруг переходят на сторону его оппонентов.

Он считает это предательством, и таких людей в Беларуси судят гораздо более жестоко, чем простых протестующих. Этим законодательством Лукашенко хочет укрепить монолитность своего политического режима и запугать потенциальных перебежчиков на другую сторону.

Cтрах революций и переворотов существует у любого авторитарного правителя. Особенно этот страх усилился после событий 2020 года. Сейчас принимаются меры для укрепления власти – это и чистки госаппарата, и проверки на полиграфе сотрудников силовых структур, ужесточение законодательства в отношении госслужащих. Потому предпринимается комплекс мер для предотвращения всех возможных опасностей для власти Лукашенко.

Белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич специально для Главреда

Александр Лукашенко смертная казнь Валерий Карбалевич
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