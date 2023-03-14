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Зачем Лукашенко решил казнить чиновников-предателей

Валерий Карбалевич

белорусский политолог

14 марта 2023, 08:56
"Измена Родине" в Беларуси трактуется очень широко. По этой статье уже судили журналистов, которые критиковали Лукашенко.
Валерий Карбалевич, Лукашенко
В Беларуси начинаются зачистки неугодных / Главред

В Беларуси сегодня происходят массовые политические репрессии. В связи с этим событием в Мачулищах Лукашенко дал очередную команду "зачистить всех". В Беларуси постоянно происходят суды над политическими противниками, причем по политическим делам дают большие сроки, от 10 до 20 лет.

Это – некая эволюция тоталитарного режима в авторитарный. Одним из элементов этого ужесточения является изменение белорусского законодательства, которое движется в сторону криминализации не только оппозиционной деятельности, но и всего, что связано с инакомыслием. Ведь сегодня в Беларуси за критические комментарии в социальных сетях или даже просто за "лайки" людей сажают в тюрьму, как и за подписку на независимые СМИ в своих телефонах (а в Беларуси почти все такие медиа объявлены экстремистскими формированиями). В рамках этого процесса и был принят новый закон, где за измену государству чиновникам и представителям силового блока грозит смертная казнь. Причем "измена Родине" в Беларуси трактуется очень широко. По этой статье уже судили журналистов, которые критиковали Лукашенко.

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Почему это касается именно чиновников? Условием существования нынешнего режима является лояльность госаппарата. Именно это позволило Лукашенко удержать власть в 2020 году в момент острейшего политического кризиса. И Лукашенко очень болезненно воспринимает, когда какие-то чиновники или представители силовых структур вдруг переходят на сторону его оппонентов. Он считает это предательством, и таких людей в Беларуси судят гораздо более жестоко, чем простых протестующих. Этим законодательством Лукашенко хочет укрепить монолитность своего политического режима и запугать потенциальных перебежчиков на другую сторону.

Валерий Карбалевич, специально для Главреда.

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