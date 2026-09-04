Зачем Кремлю понадобились "выборы": Эйдман о том, как Путин готовит большой спектакль

Социолог разбирает три главных аргумента сторонников участия в думских выборах и объясняет, почему ни один из них не работает.

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Путин и выборы в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В сентябре в России пройдут очередные выборы в Госдуму, из которых по решению Верховного суда уже исключена единственная антивоенная партия "Яблоко". Социолог Игорь Эйдман разбирает три главных аргумента, которыми оппозиционных избирателей убеждают все же прийти на участки, и объясняет, почему в нынешних условиях ни один из них не работает, а сама явка становится услугой для Кремля. Публикуем первую часть его колонки.

Не помогайте Кремлю Основные аргументы, которые приводят сторонники участия в нынешних псевдовыборах можно разделить на три группы. видео дня

1. Вдруг удастся провести в Думу какого-то реально оппозиционного, антивоенного кандидата, который будет озвучивать там антивоенные и антипутинские месседжи, выступать в защиту репрессированных и так далее.

Шансы на это равны нулю. В позапрошлой думе было несколько "нарушителей спокойствия: Илья Пономарев, отец и сын Гудковы, Сергей Петров. Все они теперь под статьей и в эмиграции. В нынешней думе таких нет и быть не может. Власти больше не дадут таким "бунатарям" туда пройти. Там будут только свои для Кремля, причем в нужной пропорции от разных депутатских "бандформирований".

2. Нужно использовать выборы для того, чтобы потом устроить скандал по поводу фальсификаций. Именно так мастерски сделал Навальный на выборах 2011 года, когда власти вынуждены были прибегнуть к массовым фальсификациям, что в результате спровоцировало протесты.

Сейчас такой скандал невозможен.

Во-первых, у фальсификаторов появились гораздо более эффективные методы, которые практически не позволяют взять их за руку. Это прежде всего электронное голосование. Не нужно подбрасывать бюллетени и переписывать протоколы. Можно просто втихую накрутить нужный результат с помощью электронного голосования.

Во-вторых, российские власти сейчас не так мотивированы добиваться какого-то сверхрезультата для "Единой России". Все думские партии уже полностью интегрированы в систему власти и поддерживают войну. Даже если "Единая Россия" каким-то чудом не получила бы абсолютного большинства, это практически ни на что не повлияло бы.

А главное, никакие массовые протесты сейчас невозможны (не 2011 год). Повяжут и посадят всех, кто попытается возмущаться, как только они рот откроют.

3. Третий аргумент, который, кстати, приводил ещё Ленин, когда большевики отказались от бойкота выборов во Вторую Государственную думу: выборы можно использовать для пропаганды своих взглядов, для донесения до общества своей позиции.

Но и это сегодня практически невозможно. Мы видим судьбу "Яблока". Партиям и кандидатам, чья политическая позиция не устраивает власть, просто не дают участвовать в выборах. Их снимают с выборов, не допускают к средствам массовой информации и лишают возможности вести полноценную агитацию.

От "Яблока" остались, по сути, рожки да ножки, отдельные кандидаты, которых сейчас снимают один за другим. Остальные парламентские партии полностью провоенные. Рассчитывать на то, что их можно будет использовать на выборах для какой-то антивоенной или антиавторитарной пропаганды не приходиться.

Итак, нет вообще никаких реальных аргументов за участие в этих выборах. Но тогда зачем нас призывают туда идти?

Чтобы понять это, вспомним историю провокаций. Чекисты сто лет назад создавали в России организации вроде "Треста", "Синдиката", которые выдавали себя за настоящие оппозиционные подпольные структуры внутри России. Их представители выезжали в Европу, встречались с эмигрантами и внушали им прежде всего, что не надо предпринимать какие-то силовые действия, не надо сотрудничать с европейцами против большевистского режима. Подождите. Еще немного. Еще чуть-чуть. Мы сами скоро свергнем большевиков. А вы пока сидите тихо, не дергайтесь и ждите, пока мы накапливаем силы.

Так вот, сегодня мы слышим очень похожие рассуждения (даже и от вполне честных и искренних людей, но не только, конечно). Не надо пытаться помочь Украине победить, это не наша задача, не надо организовывать какое-то силовое сопротивление, давайте еще немного подождем, примем участие в выборах, а вот там мы им "покажем куськину мать", придем в 12 голосовать и что-то изменится.

Путинскому режиму нужно, чтобы мы внесли в этот сонный фарс какую-то жизнь, "движуху", помогли ему имитировать некий демократический процесс. Путину нужно продемонстрировать миру: смотрите, у нас демократия, люди активно участвуют в выборах, спорят, голосуют, борются.

Не надо ему помогать.

Я прекрасно помню, как люди стояли в Берлине у российского посольства в огромной очереди, придя в 12 часов дня, как призывали многие эмигрантские лидеры, на прошлые так называемые президентские выборы. В результате немцы восприняли это как активное участие россиян в голосовании, их политический энтузиазм: говорят, в России выборов нет, а тут столько людей пришло, какая огромная очередь, сколько заинтересованных избирателей. Путин все равно официально выиграл выборы в Берлине, несмотря на весь созданный оппозицией оживляж. А российская пропаганда получила прекрасную картинку: толпа народа пришла голосовать и Путин победил.

Давайте в этот раз не поддаваться на ту же провокацию. Не надо помогать путинскому режиму создавать видимость политического процесса. Этот жалкий фарс нужно бойкотировать, высмеивать и разоблачать.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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