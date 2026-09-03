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Путин выдал себя заявлением о Сумах: Тышкевич раскрыл планы Кремля

Игар Тышкевич
3 сентября 2026, 19:10
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Аналитик объясняет, почему у Путина остается мало времени до визита Си в Вашингтон и зачем Кремль будет наращивать давление на Украину и Европу.
Путин выдал себя заявлением о Сумах: Тышкевич раскрыл планы Кремля
Война в Украине и Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот ОП

На саммите ШОС в Бишкеке Путин фактически перешёл к открытому шантажу Европы и США - от ударов по украинской энергетике до угроз зерновой сделке и британским военным объектам. Эксперт Игар Тышкевич считает, что за этой риторикой стоит жёсткий цейтнот: до промежуточных выборов в США, визита Си в Вашингтон 24 сентября и возможного перезапуска переговоров с участием Китая, ЕС и Индии Кремлю остаётся всё меньше времени. Публикуем его анализ.

"Окружная сумов" или на что рассчитывает Путин. Путин: воевать в надежде на американский трек.

Как я писал в предыдущем посте, для России вариант заморозки войны, где единственным посредником выступают США является наилучшим. Причина в планах Белого дома "сыграть в Россию" против Китая. Что сулит Кремлю ослабление санкций, развитие экономических программ и спокойное, даже позитивное отношение Соединённых Штатов к возможным попыткам вернуть влияние в Центральной Азии и, частично, на Кавказе.

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Но США ограничены во времени. Во-первых, Трампу, нужна политическая победа до промежуточных выборов в Конгресс.

Во-вторых, если будет провал американских инициатив (которым, если считать от первого заявления Трампа в декабре 2024, скоро исполнится два года), вероятна перезагрузка переговорных рамок. С вхождением в процесс КНР, ряда государств ЕС и, если судить по заявлениям на саммите ШОС, возможно Индии. Это крайне сильно меняет рамки возможного для России на период заморозки.

И, наконец, в третьих, дополнительное ограничение по времени - 24.09 -- визит Си в Вашингтон.

На этом фоне на саммите ШОС прозвучали тезисы о необходимости заморозки. Моди напрямую сказал об этом Путину, Си в пленарном выступлении обозначил готовность быть посредником.

Не менее важным сигналом стала тема "ядерной безопасности", которую Китай упаковал в одно из четырёх предложений развития ШОС - в тему безопасности. Фактически, Пекин в очередной раз посоветовал Москве не махать ядерной дубинкой. Более того, пытается создать новую систему договорённостей в данной области.

Времени мало, хорошие условия завершения войны Москва хочет получить. Что и нашно отражение в пресс-конференции Путина. Формально она была посвящена результатам саммита ШОС, в реальности на 90% вопросам войны в Украине.

Путин повышает ставки и переходит к шантажу. Как европейцев, так и американцев.

1. Говорит о кризисе в Украине и заявляет о планах уничтожить инфраструктуру (в том числе заявления об ударах по энергетических объектах

2. Высказывается о зерновой сделке и возможностях "обрушить" экономику Украины

3. Фактически грозит британским военным объектам на территории Британии, пряча это под словами "военная тайна"

4. Очередной раз заявляет об "успешном" продвижении на фронте. (Признаюсь, я ищу воображаемую "окружную города Сумы" до которой русским 12,5 км. Смеюсь. Но тезис об "успезах" Росссии всё же найдёт своего потребителя).

Если перевести это в понятные формулировки, то

1. Путин говорит "нет" Моди и Си на быстрое создание новых переговорных рамок и разговоры о заморозке

2. Пытается, пусть и без ядерной дубинки угрожать Европе. Как терактками, так и увеличением издержек на поддержку Украины

Но основной получатель информации -- Белый Дом. Трамп спешит и его окружение будет искать варианты "мирного плана" которые бы удовлетворили Кремль. Путин пытается выжать максимум из этого. И если получится, в чём он сам сомневается, создать "картину победы" руками американцев.

Если не получится, и тут основная ставка, попытаться выжать максимум из сегодняшней ситуации и эффекта от применения реактивных БПЛА. Прощеговоря, к возможному созданию новых рамок переговорного процесса нанести максимально возможный ущерб Украине. И, уж если придётся уходить в переговоры, то делать это с силььных позиций.

По времени, Трамп и Си поговорят о заморозке. Но даже если договоряться, на обсуждение формата участия КНР (в реальности ещё ЕС и возможно Индии) уйдёт около месяца. Далее месяц консультаций. Выходим на конец ноября, когда могут только начаться (! важно - от начала до завершения пройдут месяцы) переговоры в новых рамках.

До этого момента США будут пытатья всё же додавить свой трек. А РФ получить максимально выгодные условия.

На фронте и в небе будет жарко.

И, наконец, Мобилизация в России? Путин сказал "нет". Ничего удивительного - впереди единый день голосования. А там можно заявить о необходимости борьбы с "террористическим режимом в Украине". Тем более, что посыл о "терроризме" он уже обозначили.

Как-то так.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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