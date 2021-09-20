Зачем Кремлю нужно было так жестко и грубо проводить выборы в Госдуму

Кремль куда-то спешит, но ему ничего не угрожает/ Reuters

Зачем Кремлю нужно было так грубо проводить выборы в Госдуму? Ведь авторитарной мощи власти Кремля не сопротивлялась ни одна политическая сила, а российская оппозиция была разгромлена, подавлена и практически исчезала с политического поля.

На этих выборах в Госдуму российская власть, без всякого видимого повода, бросила всю мощь, весь арсенал политической борьбы с еле живым противником. В ход было брошено все: брутальная зачистка электорального поля от конкурентов, массовая фальсификация работы избирательных участков, прогнозируемый подсчет голосов в ЦИК, голосования на дому, квазиэлектронное голосование, жесткая цензура СМИ, вплоть до успешного давления на международные цифровые платформы типа Фейсбук, Ютуб и телеграм-каналы, и многое другое. Российская власть могла бы получить тот же результат выборов в Госдуму более легкими и элегантными методами, ей ничего не грозило, но она выбрала демонстративно жесткую, тяжелую модель поведения с российскими избирателями. Тем более, что Госдума России давно перестала быть местом политического представительства или местом силы, где принимаются судьбоносные решения.

Более того, зачем Кремлю нужно было синхронизировать яростные попытки поссорить страны Европы с открыто авторитарным способом проведения выборов в России и газовым шантажом стран ЕС? Все сошлось в одно время.

Куда и зачем спешит Кремль, ведь ему никто не угрожает и у него все под контролем. Значит, дело не во внешнеполитических проблемах России, а внутриполитической ситуации.

По всей вероятности, Кремль принял системное решение обнулить не только модель политического управления страной, но и радикально обнулить внешнюю политику России, удобную для "нового "политического режима власти. Это позволит Кремлю активно использовать любые внешнеполитические проблемы России для укрепления внутриполитической власти. Опыт использования Кремлем пресловутого "украинского вопроса" для укрепления политического режима показался российской власти очень удачным. Методы гибридной войны доказали Кремлю свою эффективность.

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Вероятно, обнуление внешней политики Кремля, прежде всего, коснется Европы, а не США или Китая. Кремлю кажется, что Европа более слабый и удобный противник России, чем США или Китай.

Читайте такжеПенсия для Лаврова и никаких существенных изменений: что ждет Россию после выборов в ГосдумуГазовый шантаж, продавливание СП, медленное поглощение Беларуси, оккупация Крыма и Донбасса, стравливание стран ЕС, открыто авторитарные, нестандартные выборы в России, шантаж Прибалтики, подкуп части европейских политиков, кибервойна, информационная война против европейских противников Кремля, появление российских ЧВК в зоне влияния Франции в Африке - все это элементы новой внешней политики Кремля в Европе.

Европа чувствует наступление России и уже пытается сопротивляться, пока на уровне грозных резолюций Европарламента, но силы неравные.

Но чего, в конечном счете, хочет добиться Россия на европейском континенте, пока неясно.