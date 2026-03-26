Зачем Кремль ведет политическую борьбу за Будапешт и Минск: Денисенко раскрыл план

Вадим Денисенко
26 марта 2026, 19:10
За последний год Россия проиграла выборы в Румынии и Молдове и не смогла расширить сферу своего влияния в этом регионе.
Зачем Кремль ведет политическую борьбу за Будапешт и Минск: Денисенко раскрыл план
Лукашенко, Путин и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Пока внимание мира сосредоточено на войне в Украине и глобальном противостоянии великих держав, в Центрально-Восточной Европе разворачивается не менее важная политическая борьба за влияние. Политический эксперт Вадим Денисенко анализирует, как выборы в Венгрии и сложная игра вокруг Беларуси могут изменить баланс сил в регионе и повлиять на позиции России. По его мнению, ближайшие недели станут решающими для будущей геополитической конфигурации. Подробнее о рисках — в колонке автора.

Москва открыла второй фронт. В Будапеште и Минске.

Орбан готовится к тому, что он не признает поражение, а Москва думает, как не пустить Лукашенко в Вашингтон. Следующий месяц покажет, сохранит ли Россия свое влияние в Центрально-Восточной Европе в ближайшие 5–7 лет. И здесь ключевыми событиями станут выборы в Венгрии и стремительная игра США с Лукашенко

1. В течение последнего года Россия проиграла выборы в Румынии и Молдове и не смогла расширить свой ареал влияния в этом регионе. Это был болезненный удар по Москве, особенно учитывая то, что и там, и там в Кремле считали, что смогут одержать победу. Более того, несмотря на постоянные коалиционные кризисы в Румынии, пока говорить о развале коалиции не приходится. Сейчас перед россиянами стоят два глобальных вызова: сохранить Орбана и не допустить реального экономического вхождения США в Беларусь. Поражение в этих двух странах будет означать, что конструкция, которую Россия строила столько лет, начнет рушиться. Победа даст значительно более весомые козыри в переговорах как с ЕС, так и с США, в том числе и по Украине.

2. Игра США "калийные удобрения в обмен на защиту" напрягает Россию и пугает Лукашенко. То, что сначала выглядело как невинная игра, сейчас предполагает реальные действия (поездка в Вашингтон будет предполагать соглашение о вхождении американских компаний в калийный бизнес Беларуси. На этом этапе у нас есть следующие исходные данные:

- Москва не пустила Лукашенко на саммит мира в Вашингтон, и Лукашенко был вынужден согласиться. Сейчас Вашингтон активно готовит визит Лукашенко, и отказать американцам напрямую очень сложно;

- Поездка Лукашенко в Пхеньян — это асимметричная попытка оттянуть эту поездку (ну нельзя приглашать Лукашенко сразу после поездки к Киму. Сейчас будет интересно понаблюдать, не запустят ли в ближайшие дни ивичнкорецкую баллистику в сторону Японии;

- Некоторые СМИ и блогеры начинают писать абсолютную конспирологию о посреднической роли Луки в переговорах по Украине или даже США-Россия-Китай. Лукашенко для Трампа никто и звать его никак. Он лидер маленькой страны, где нужно взять контроль над одной отраслью. И Лукашенко, похоже, боится так, как никогда в жизни не боялся.

Пока вероятность разворота Минска в сторону Атлантики выглядит маловероятной. Россия (да и сам Лукашенко) будут пытаться тянуть время и создавать негативный фон в США для того, чтобы не допустить визита. И это их главная тактика. Если это не удастся, Лукашенко попытается затянуть решение по главному вопросу — калию. А россияне всегда могут объявить о размещении очередного "Орешника".

3. На этой неделе в Венгрии вышел опрос, где Орбан неожиданно опережает Мадяра на 6%. Это можно рассматривать как начало социологической войны, которая должна формировать мнение, что не все так однозначно. Отдельно следует отметить, что целый ряд лидеров разных стран (от Трампа до Навроцкого) в той или иной форме поддержал Орбана, и формируется мнение, что Мадяр проигрывает все на международной арене. В целом же, с большой долей вероятности, обе стороны объявят о победе, и Орбан готовится к тому, что он не признает поражение. Результат выборов будет зависеть от двух вещей: фактора улицы и фактора "предателей" в обеих командах. Но Орбан не собирается просто так отдавать власть.

4. Для России обе эти битвы (за Беларусь и Орбана) являются экзистенциальными. Поражение в обеих ставит крест на амбициях "мягкой силы" и подкупа получить полный контроль над Центрально-Восточной Европой в относительно краткосрочной перспективе. Поражение в обоих случаях превращает Россию из сильной в слабую региональную державу со всеми вытекающими отсюда последствиями.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Кремль Александр Лукашенко Вадим Денисенко Виктор Орбан
