РФ никуда не исчезнет после заморозки: Тышкевич - о "мягкой силе" Украины

Игар Тышкевич
10 мая 2026, 22:30
Если мы хотим реального завершения войны с возвратом к границам в будущем, надо думать как воздействовать на РФ, когда ракеты и дроны не запустишь.
Путин Кремль
Тема "Великой Отечественной" в России отходит в разряд доброй сказки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот видео

Российская государственная идеология сегодня проходит через этап масштабной трансформации, пытаясь адаптировать старые мифы к реалиям затяжной агрессии против Украины. Политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич анализирует смену пропагандистских парадигм: постепенный отказ от "ряженых" ветеранов Второй мировой в пользу формирования нового привилегированного класса участников текущей войны. Автор объясняет, почему Кремль превращает историю в "добрую сказку" и как конфликт между разными поколениями "ветеранов" может стать фактором дестабилизации внутри РФ. Публикуем ключевые выводы автора.

Помните ряженных в России? Типа ветеранов ВОВ 50-60-х годов рождения? Вот, интересные наблюдения в этом году. Их стало удивительно мало, они не лезли в камеру. Но единицы реальных (99 лет и старше) ветеранов в информационное поле попали.

Странно для победобесия или скреп? С одной стороны да - бодрые старички 70 лет отроду красиво рассказывали о победе над фашизмом и штурме толи Варшавы толи Берлина. Их использовали везде - от офоциальных мероприятий до детских садов.

Но война в Украине и наличие тех, кто реально прошёл фронт ситуацию меняет. Массовое использование ряженных может спровоцировать банальный конфликт, который начнётся словами "а ты вообще воевал?". Дальше, учитывая специфику РФ, события могут быть запоминающимися. Для ряженного испорченным лицом, для публики шоу "побили ветерана".

Российские чиновники от идеологии это заметили ещё летом прошлого года. Сделали выводы. И сейчас мы имеем переходной этап -- трансформацию идеологической картинки для обывателя. Где:

- тема "Великой Отечественной" отходит в разряд доброй сказки, эпоса и легенды. Причём, чем быстрее умрут реальные ветераны -свидетели тех процессов, тем лучше для Кремля. Можно будет трансформировать образ. Ряженным тут не место - если легенда, то реальных свидетелей нет - есть чтолько их мемуары (отредактированные цензурой либо просто написанные после смерти "автора"). Что, кстати, нашло отражение в выступлении Путина 9 мая - он упомянул слово "ветераны" два раза - в приветствии и прощании. И ни разу не обмолвился о "живых ветеранах", говоря лишь о памяти "о событиях Великой Отечественной войны, её подлинной истории, истинных героях для нас"

- Но вводится (и дальше будет вводиться) новый класс "ветеранов" - "участники СВО". Пока что их называют именно участниками, но всё чаще слышим и "ветеран". Часть этих людей Кремль уже подтягивает во властные структуры. И эта категория будет браться за основу в идеологической работе как "живой пример".

Мы имеем повторение начала 50-х, когда в СССР окончательно "похоронили" идею памяти и "равнения" на ветеранов "революции и гражданской войны". С одной стороны время, с другой - память могла быть идеологически "неправильной", не соответствовать запросам власти. Заменили когортой правильных ветеранов. Причём, проведя селекцию - право голоса имели тщательно отобранные персонажи (отбирать было из кого). Когда таких становилось меньше - появлялись ряженные.

В случае с российско-украинской войной будет аналогично. Будут "ветераны СВО", говорящие правильные, нужные кремлю вещи. И идущие во власть. И будет остальная масса.

Почему это важно для нас?

Ряженные никуда не делись. Они, конечно, послушные и в этом году сидели тихо. Дальше начнётся раздражение от уменьшения внимания. Это найдёт отражение в политике и влиянии различных групп.

1. Недовольные граждане с меньшей долей вероятности будут поддерживать "Единую Россию". Будут роптать на кухнях и думать "за кого проголосовать". Но тихо - попытки заявить о своих правах как ветеранов будут пресечены на бытовом уровне участниками этой войны. Так сказать, отражены на лице.

2. К условно "правому, имперскому" лагерю российского общества они вряд ли примкнут - там место будет занято теми же участниками российско-украинской войны.

Остаётся условный "левый" лагерь. Раньше это была монополия КПРФ. Сейчас уже нет - далеко не все ряженные горячие сторонники русских коммунистов. А это означает, что Кремлю придётся переформатировать "левые партии" в ближайшие 2-3 года. Ведь появление "неконтролируемого" политического игрока опасно: ты либо допускаешь такого в Думу, либо душишь репрессиями. Но душишь тех, кто ещё вчера был одним из ядер твоей группы поддержки.

Вторая составляющая - не столько социальная, скольно условно "политическая" напряжённость между "ряженными ветеранами чего-то" и теми кто прошёл российско-украинскую войну. Тоже интересный процесс, который сам по себе не создаёт угрозы режиму, но, в случае нестабильности, может быть важным фактором.

И, наконец, третья составляющая - напряжённость внутри группы "новых ветеранов". Ведь для одних будет дорога во власть, публичность, показное уважение. Для других пока есть деньги - некие выплаты. Которые достатчно скоро будут уменьшаться и в размерах и в периодичности. Тоже не критичный для режима процесс сам по себе, но тоже может быть важным в случае нестабильности.

Это то, что стоит отслеживать, анализировать уже сегодня. Ведь РФ никуда не исчезнет после заморозки. И если мы хотим реального завершения войны с возвратом к границам в будущем, надо думать как воздействовать на РФ, когда ракеты и дроны не запустишь. Да, пора думать об украинской "мягкой силе". Хотя бы с точки зрения влияния на потенциальные конфликты внутри российского общества.

