Заблуждение Кремля: Как Россия переносит свои исторические травмы на Украину

Россия может развалиться еще быстрее, чем СССР / УНИАН

Одна из больших ошибок, которую делают в России, — переоценка значимости исторически сложного, составного характера Украины, из которого делаются выводы об украинской рыхлости и рассыпчатости и потенциальном сепаратизме украинских составных частей.

Во-первых, это проекция собственной травмы на других. Россия (в лице СССР) рассыпалась за считанные годы, если не месяцы, а эти чем лучше? Эта травма переносится не только на Украину. В России все время говорят о разных сепаратизмах — техасском, баварском, шотландском, каталонском (хвалят-ругают в зависимости от), вспоминают Бельгию и Квебек. Только о тибетском забывают от греха подальше.

"Они чем лучше нас" — это во-первых. А вторая, более типичная ошибка — смешение прошлого и настоящего. Прошлое меняется на настоящее очень быстро, и исторические аналогии перестают работать. Причем аналогии не из давней Византии или Волыни с Полесьем, а непосредственно примыкающие к нашему времени.

Тридцать лет назад Россия (в лице СССР) буквально рассыпалась на части, и процесс, казалось, должен был пойти дальше. Но всего полтора десятилетия спустя, в середине 2000-х, ожидать того же самого было бы опрометчиво. Делать выводы по аналогии с началом девяностых о такой же хрупкости современной России тоже не получится.

Ровно то же самое относится к Украине. Рассуждать о ее необыкновенной хрупкости потому что она исторически многосоставная и двух- или многоязычная — это такое же механическое проецирование общедоступной эрудиции на плохо исследованную современность. Бывает многосоставная и не хрупкая, а бывает наоборот.

Читайте такжеРасплата России будет страшной: война ворвется в каждый российский дом и семьюСмотреть надо на то, что сейчас. И понимать, что это "сейчас" не перейдет без изменений в "потом" (так что и нынешняя прочность многосоставной России в этом отношении тоже не отлита в граните), но и никак не является автоматическим продолжением какого-то прошлого, пусть самого недавнего, которое мы так лихо умеем притягивать, когда нужно, на поводке избирательного знания.

Александр Баунов, журналист