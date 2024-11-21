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Кремль не готов остановить войну

Игорь Эйдман
21 ноября 2024, 06:10
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Кремль пытается перевести стрелки, свалить вину за продолжение войны на Украину.
Зеленский, Путин, ядерное оружие
Когда закончится война в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента, ua.depositphotos.com

Не идиоты, а пропагандисты

В ответ на предложения Эрдогана, Песков заявил, что заморозка войны по линии фронта для России неприемлема. То есть Кремль в очередной раз подтвердил, что это именно он не готов остановить войну даже на выгодных для себя условиях. Война продолжается, не потому что Украина хочет отвоевать свои территории (хотя это ее законное право), а потому что Россия стремится полностью подчинить себе соседнюю страну.

При этом, Кремль пытается перевести стрелки, свалить вину за продолжение войны на Украину. Шлосберги - не просто полезные идиоты, они - прямые дезинформаторы. Их задача выставить украинцев и всех, помогающих Украине, виновниками того, что война продолжается. Шлосберг, как и его шеф Явлинский, Венедиктов и т.д., а также спонсор всего этого кошачьего концерта Роман Абрамович, участвует в дезинформационной кампании, цель которой обвинить Украину и ее друзей в продолжении войны, чтобы лишить ее западной помощи.

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Важность этой "работы" для Кремля усиливается. В наступающем году Трамп (и Орбан на подхвате), Эрдоган, Моди, Си будут пытаться инициировать некий мирный процесс, ведущий к заморозке войны. Этот процесс обречен на провал, потому что Путин абсолютно не готов останавливаться. Однако, чтобы не поссориться с партнерами, российскому диктатору нужно переложить ответственность за провал их "мирных усилий" со своей больной головы на здоровую, то есть на Украину и тех, кто хочет её победы.

В этом направлении уже начала действовать путинская пропаганда. Причем транслировать такого рода месседжи должны якобы независимые "пацифисты" и даже критики власти. В этой роли и выступают, среди прочих, функционеры партии Яблоко. Они отрабатывают кремлевские серебреники и возможность продолжать легальную деятельность по имитации либеральной оппозиции на окологосударственные деньги. Ничего личного - только бизнес. Кремль сказал: надо! Яблоко ответило: есть!

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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