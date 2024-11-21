Почему у Рамштайна есть свои пределы?

Если в Рамштайне есть очевидный гегемон, который всё упорядочивает и задаёт темп, то в культуре это скорее было бы вредно.

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Засідання в форматі Рамштайн / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

А если серьёзно, то тяга называть всё подряд рамштайнами – объяснима. Это один из немногих больших и эффективных инструментов, развёрнутых при самом действенном участии Украины. И который обеспечивал результат. Он понятен людям. Но как у всякого инструмента, у Рамштайна есть свои пределы.

Именно поэтому даже внутри самого Рамштайна ещё в 2022 г. были запущены трансформации – система тематических коалиций (в итоге появились снарядная, артиллерийская, морская, ИТ, танковая, ПВОшная, авиационная и др. коалиции). Тиражирование названия неизбежно приведёт к отрыву от сути. Не за горами ветеринарный рамштайн, флористический рамштайн и рамштайн бисероплетения.

Относительно культуры – я тут вообще не вижу необходимости натягивать посторонние названия. Ибо уже есть потенциально интересная штука – "Неаполитанская инициатива", которую новый министр Николай Точицкий запустил в сентябре (очевидно, именно об этом ему и поручено рассказать массам).

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Это договорённость со странами Ж7 о коллективной помощи Украине в сфере культуры. Т.е., начало положено, оно здравое. Если в Рамштайне есть очевидный гегемон, который всё упорядочивает и задаёт темп, то в культуре это скорее было бы вредно. И Ж7 – хорошая площадка, с которой можно стартовать.

Правда, будет очень тяжело. Ибо, например, Франция, Италия и Германия теснейшим образом сотрудничали (и тихонько продолжают) дружить с РФ по культурным вопросам. Там масса желающих вернуть, как было. Да и британцы вполне себе сотрудничали. Если "неаполитанская инициатива" прорастёт, это будет перемога.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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