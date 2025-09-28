Нет равных ВДВ РФ и в навыках скоростного панического отступления, в пьяных маршах по минным полям и в рубке дронов саперными лопатками.

За судьбу Тайваня можно перестать беспокоиться. Подготовкой китайцев к вторжению на вольный остров занялись русские десантники.

РФ и Поднебесная заключили контракт на 580 миллионов долларов. За эти деньги ВДВ РФ взялось обучать китайскую армию. Несомненно, русский опыт бесценен. Никто не умеет так, как россияне гореть в БМП и БТР. Годы войны в Украине выработали у десантуры умение сгорать полными экипажами со всем живым грузом, Б/к и пожитками.

Нет равных ВДВ РФ и в навыках скоростного панического отступления, в пьяных маршах по минным полям и в рубке дронов саперными лопатками.

Примечательно, что техника повышенной горючести тоже закуплена Китаем у РФ. Зачем технологически развитой стране понадобились уже доказавшие свою убогость железные гробы типа БМД-4м и БТР-МДМ - отдельная загадка.

Впрочем, русские смогут дать китайцам ценные уроки фронтового алкоголизма, массовой наркомании, мародерства и купания в фонтанах.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



