За шаг до физической ликвидации, или Что означает признание Путина военным преступником

Путин официально приравнен к Гитлеру / Фото Reuters

Впервые после Гитлера... Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании Путина военным преступником. Республиканцы и демократы были едины в этом решении. Еще раз – Путин официально приравнен к Гитлеру парламентом самого могущественного государства мира, которое умеет и может добиться учета своих позиций!

За этим стоит абсолютная изоляция и поиск способов стимулировать физическую ликвидацию преступника. Более чем четкий сигнал, что любое сотрудничество с таким лицом и связанными с ним субъектами влечет за собой жесткое реагирование. Даже те экономические контакты, которые сохраняются с РФ, становятся для участников опасными.

Можно предположить, что и ЕС поспешит как можно скорее попрощаться с рашистскими энергоносителями. И, скорее всего, Пуйло им в этом поможет контрсанкциями.

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Переговоры с преступником становятся актом сомнительного действия. Это сигнал для всех самозваных посредников, а также и для Зеленского. Потому что с Гитлером после Второй мировой переговоров уже не вел никто, кроме Сталина. Если существо признано международным военным преступником, с ним не договариваются – его уничтожают.

За этим стоит ожидание кардинально другого уровня военной помощи. К 13,6 млрд долларов общей помощи Байден добавил еще миллиард сугубо военной. Если бы они еще так фатально не боялись московских ракет...

А еще такое объявление означает, что для США важно, чтобы Украина полностью и безусловно победила Россию. Теперь это дело принципа, и обратного пути нет.

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Также Сенат в довольно ультимативной форме требует от Международного суда ООН начать обстоятельное расследование по факту военных преступлений и преступлений против человечности со стороны Московии. Это указывает на раскрутку процесса не только против персонально Путина и его верхушки (этим занимается Международный уголовный суд), а против рашизма в целом как явления. Это свидетельствует о том, что американские элиты наконец созрели для понимания, что само существование этой империи несет угрозу миру.

Очень хочется верить, что точка невозврата уже пройдена. И голосование в Сенате ряда близких к президенту сенаторов свидетельствует о том, что решение согласовано с Байденом.

Еще раз: впервые после Гитлера последовала такая заруба.

Тарас Чорновил, политический аналитик