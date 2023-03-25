УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

За Путина вписались всего пять стран

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

25 марта 2023, 19:24
Большинство стран мира уважает и жалеют Россию, но протестуют против развязанной Путиным войны против Украины.
Владимир Путин
За сохранение и безопасность лично Путина готовы "подписаться" всего пять стран / скриншот

Мир продолжает раскалываться на сторонников и противников президента России Путина. ЮАР, Венгрия, Китай, Сирия, Иран отказываются признать юрисдикцию Международного суда в Гааге, выдавшего орден на арест военного преступника, президента Путина, который развязал кровавую войну против Украины.

Если жители России любят своего президента больше, чем саму Россию и готовы жертвовать свой жизнями, чтобы спасти его от наказания, то в мире все, наоборот. Ни Чаушеску, ни Каддафи или Саддаму не снилась такая крепкая народная "любовь" к своему диктатору, выше любви к родине. Этим Россия поразила весь мир. Будущее России свелось к судьбе президента Путина. История знает только двух диктаторов (Гитлер-Сталин), чья жизнь оказалась выше жизни миллионов граждан страны.

видео дня

Большинство стран мира уважает и жалеют Россию, но протестуют против развязанной Путиным войны против Украины. Так, если за Россию, как большую страну, голосует в ООН от 20-30 маленьких стран-членов ООН, то за сохранение и безопасность лично Путина готовы "подписаться" всего пять стран. Это те страны, которые, соблазнившиеся деньгами русской мафии, готовы принять Путина хоть завтра. А потом они продадут его "с потрохами", как только, потерявший власть Путин станет "кислотным" или почти бедным.

Источник

Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:25

Попугай помог раскрыть убийство 10-летней давности: преступников приговорили к пожизненному

19:24

За Путина вписались всего пять странмнение

18:38

Скандальная сенатор из Румынии оскорбила Украину и "наехала" на Зеленского

18:38

"Abrams и Leopard сильно напуганы": Резников потроллил РФ из-за отправки на фронт старейших танковВидео

18:33

"Все завалено трупами, нас не выпускают из позиций": остатки отряда РФ "Шторм" умоляют Путина о помощиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:02

Хьюстон, у нас проблемы: откуда взялась легендарная фраза и что она значит

17:50

Генштаб ошибся: Гуменюк объяснила, почему военные запутались с "выводом" оккупантов из Новой КаховкиВидео

17:26

Как правильно есть редис и зачем это делать: интересные сведенияВидео

17:15

Модный леопардовый маникюр на весну 2023: 5 безумно красивых вариантов на каждый деньФото

Реклама
17:01

"Все стало шатко-дон, прямо совсем-дон": Кадыров понимает, что дни Путина, возможно, сочтены - СотникВидео

16:57

Подготовка контрнаступления ВСУ: в Минобороны сделали неожиданное заявление

16:56

"Остается эпицентром боев": под Бахмутом значительно уменьшилось количество вражеских атак - ВСУВидео

16:14

"Школы на Закарпатье в опасности": Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС – СийяртоВидео

16:07

"Был вторым в РФ при Путине": эксперт назвал того, кто мог бы закончить войну и выплатить репарацииВидео

16:01

Брата российской актрисы, которая поддержала Украину, выгнали из театра

15:47

Эрдоган созвонился с Путиным из-за войны и заговорил о переговорах с Украиной

15:29

"Якубовича понесло": ведущий унизил россиян на Поле чудес

15:15

Может принести проблемы и бедность: почему категорически нельзя носить чужие сумкиВидео

15:13

Трещины и оранжевые пятна: как выглядит испорченное мыло и как его использоватьВидео

14:54

"Постбольшевистская масса, совкопитеки": русских как национальности нет – Сотник

Реклама
14:50

Украина получит боеприпасы с обедненным ураном: эксперт объяснил, почему в РФ закатили истерику

14:18

Притянет негатив и разлад: почему нельзя сажать сирень возле дома

14:13

Следом за Повалий: мэр российского города решил запретить концерт ЛоракВидео

14:13

Почему 26 марта категорически нельзя носить черную одежду: приметы и все запретыВидео

14:02

Большой мартовский перерасчет пенсий: в ПФУ назвали фактор, от которого зависят выплаты

13:50

ВСУ готовят удары по оккупантам в Крыму: в ОК Пивдень раскрыли сценарий новой "бавовны"

13:34

HIMARS бьет по вакцинированным от ковида: российская актриса "разоблачила американский план"Видео

13:31

Огромный урожай обеспечен: зачем нужно положить ложку сахара в огород

13:12

По 100 гривен за килограмм: в Украине резко подскочат цены на лук

13:07

В России силовики закончили проверять Меладзе из-за "Героям слава": что теперь ожидает певцаВидео

12:41

РФ готовит новые точечные ракетные удары: стали известны вероятные цели

12:16

Через 20 лет после: на Киевщине женщина отравила до смерти спиртным бывшего возлюбленногоВидео

11:58

"Скотобаза и сброд отморозков": народ РФ ответственен за войну – журналистВидео

11:56

"Он был героем с мальчишеской улыбкой": в боях за Украину погиб польский доброволец

11:20

Притянут беды и несчастья: можно ли держать дома часы, которые стоят

11:09

Эксперт пояснил, зачем Шойгу и Медведев оголтело "машут ядерной дубинкой"Видео

11:03

Зеленский о переговорах с Путиным: "Украина не может идти на компромисс"Видео

10:46

Как стирать куртку в машинке: список "золотых" правил, которые должен знать каждый

10:20

"Разрушили их намерения кайфовать в Крыму": в Междлисе рассказали, как паникуют враги на полуостровеВидео

10:04

Нужны боеприпасы и истребители: Зеленский объяснил, почему Украина не может начать контрнаступление

Реклама
10:00

Будут прошивать российские танки, как нож масло: Михаил Гончар - о боеприпасах с обедненным ураномЭксклюзив

09:27

Публицист спрогнозировал, решится ли Путин отдать приказ о новом наступлении на КиевВидео

09:20

Зеленский заявил, что ему не поступали предложения от Китая о переговорах с Си Цзиньпином

09:09

Почему Си Цзиньпин не спешит говорить с Зеленскиммнение

08:41

Тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться в апреле - МинэнергоВидео

08:19

Сообщения о желании Путина "договориться о мире" не имеют отношения к реальности - ШольцВидео

07:44

В России растет паника из-за готовящегося контрнаступления ВСУ - ISW

06:55

На мокшанских болотах есть много пещер для основания таежной лавры!мнение

04:30

"Закончатся солдаты – прикажет рожать": психически больной Путин не откажется от Украины – Сотник

04:00

Режим Путина рухнет после того, как ВСУ возьмут Крым – СотникВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять