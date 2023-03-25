За Путина вписались всего пять стран

Большинство стран мира уважает и жалеют Россию, но протестуют против развязанной Путиным войны против Украины.

За сохранение и безопасность лично Путина готовы "подписаться" всего пять стран / скриншот

Мир продолжает раскалываться на сторонников и противников президента России Путина. ЮАР, Венгрия, Китай, Сирия, Иран отказываются признать юрисдикцию Международного суда в Гааге, выдавшего орден на арест военного преступника, президента Путина, который развязал кровавую войну против Украины.

Если жители России любят своего президента больше, чем саму Россию и готовы жертвовать свой жизнями, чтобы спасти его от наказания, то в мире все, наоборот. Ни Чаушеску, ни Каддафи или Саддаму не снилась такая крепкая народная "любовь" к своему диктатору, выше любви к родине. Этим Россия поразила весь мир. Будущее России свелось к судьбе президента Путина. История знает только двух диктаторов (Гитлер-Сталин), чья жизнь оказалась выше жизни миллионов граждан страны.

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Большинство стран мира уважает и жалеют Россию, но протестуют против развязанной Путиным войны против Украины. Так, если за Россию, как большую страну, голосует в ООН от 20-30 маленьких стран-членов ООН, то за сохранение и безопасность лично Путина готовы "подписаться" всего пять стран. Это те страны, которые, соблазнившиеся деньгами русской мафии, готовы принять Путина хоть завтра. А потом они продадут его "с потрохами", как только, потерявший власть Путин станет "кислотным" или почти бедным.

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